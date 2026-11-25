projenin kapsamı:

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hayata geçirilecek Irlamaz 2. Etap Peyzaj Düzenlemesi, toplam 17 bin metrekarelik alanda kent yeşilini güçlendirmeyi hedefliyor. Projede yaklaşık 650 metre beton yürüyüş yolu, 350 metre uzunluğunda EPDM koşu pisti ve 900 metrekarelik otopark alanı planlanıyor.

Yeşil alan çalışması kapsamında vatandaşların kullanımı için 11 bin metrekare yeşil alan ayrılırken, proje alanına 36 mangal yeri, klasik ve engelsiz fitness bölümleri, çocuk oyun alanları ile farklı yaş gruplarına yönelik aktivite alanları kazandırılacak. Ayrıca 50 metrekarelik WC binası ve iki güvenlik kulübesi inşa edilecek ve bitkilendirme ile ağaçlandırma çalışmalarıyla bölgenin peyzaj dokusu zenginleştirilecek.

Birinci etapta olumlu geri dönüş alınan seçici geçirgen kent mobilyası tasarımı, motosiklet geçişlerini engellemek amacıyla ikinci etap girişlerinde de uygulanacak. Yapım işleri kapsamında ayrıca yaklaşık 800 metre profil korkuluk, 800 metre bordür ve 2 bin 400 metrekare kaldırım imalatı yapılması planlanıyor.

başkanların değerlendirmesi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın proje alanında incelemelerde bulundu. Dutlulu, Ergenekon Kavşağı ve Irlamaz 2. Etap projelerinin takvimine ilişkin bilgi vererek, 'Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayacağız' dedi ve ikinci etap için yaşanan kurum görüşleri kaynaklı gecikmeye dikkat çekti. Dutlulu, 'Aralık ayı içerisinde de ihalesini yapacağız' ifadelerini kullandı.

Çetin Akın ise seçim döneminde verdikleri sözlerden birinin Irlamaz 2. Etap olduğunu hatırlattı. Akın, yasal süreçlerin tamamlandığını ve kurum görüşlerinin alındığını belirterek projeye ilişkin yapılan ortak çalışmalardan dolayı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti. Ergenekon Kavşağı projesinin de yüzde 30 seviyesine ulaştığını ve olağanüstü bir durum olmazsa nisan sonunda tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını aktardı.

Yetkililer, Irlamaz 2. Etap tamamlandığında alanın karşı tarafında sosyal ve kültürel tesisleri kapsayan çalışmaların da başlatılacağını belirtiyor. Projenin ihaleye çıkarılmasıyla birlikte uygulama sürecinin hızlanması ve Turgutlu'ya yeni bir rekreasyon alanı kazandırılması hedefleniyor.

Turgutlu’ya 17 bin metrekarelik yeni yeşil alan geliyor