Okullarda afet bilinçlendirmesi: öğrenciler ve öğretmenler uygulamalı eğitimle hazırlandı

Afet farkındalığı okullara taşındı:

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, 12 Kasım Afet Hazırlık Günü kapsamında kentteki okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik afet farkındalık eğitimleri düzenlendi. Eğitimler, afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturma çabalarının parçası olarak planlandı ve uygulandı.

Eğitimin içeriği:

Uzman ekipler tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış biçimleri ile afet sonrası tahliye süreçleri uygulamalı olarak aktarıldı. Eğitimlerde temel güvenlik önlemleri, hızlı tahliye teknikleri ve risk azaltma uygulamaları üzerinde duruldu.

İş birliği ve hedefler:

Program, Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEBAKUB) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Arama Kurtarma Ekibi iş birliğiyle yürütüldü. Amaç, okul çağındaki gençlerin ve eğitimcilerin muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını sağlamak ve uygulamalı eğitimlerle bilinç düzeyini yükseltmekti.

ESKİŞEHİR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) KOORDİNESİNDE, "12 KASIM AFET HAZIRLIK GÜNÜ" KAPSAMINDA OKULDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK AFET FARKINDALIK EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ.