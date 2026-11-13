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Menteşe'den kırsala sağlık köprüsü: Çatakbağyaka'da ölçüm ve bilinçlendirme

Menteşe Belediyesi'nin 'Sağlıklı Yaşam Buluşmaları' Çatakbağyaka Mahallesi'nde gerçekleştirildi; temel sağlık ölçümleri, tıbbi eğitim ve psikososyal destek sağlandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Menteşe'den kırsala sağlık köprüsü: Çatakbağyaka'da ölçüm ve bilinçlendirme

Menteşe'den kırsala sağlık köprüsü: Çatakbağyaka'da ölçüm ve bilinçlendirme

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Sağlıklı Yaşam Buluşmaları programı kapsamında Çatakbağyaka Mahallesi'nde mahalle sakinlerine yönelik kapsamlı bir sağlık bilgilendirme ve destek etkinliği gerçekleştirildi. Program, yerel düzeyde koruyucu sağlık hizmetlerini ulaştırmayı ve toplumun sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefliyor.

etkinlikte neler yapıldı:

Etkinlik süresince vatandaşlara temel sağlık ölçümleri yapıldı; kan basıncı, nabız ve benzeri kontroller ile sağlık durumu değerlendirildi. Katılımcılara ayrıca tıbbi cihazların doğru kullanımı hususunda uygulamalı eğitimler verildi. Sağlık okuryazarlığı, gebelik süreci ve kanserde erken teşhisin önemi konularında bilgilendirmeler yapılarak farkındalık artırılmaya çalışıldı. Etkinlik alanında Menteşe Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ekipleri de hazır bulunarak vatandaşlara psikososyal destek sundu.

belediyenin hedefleri:

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, programın amacının vatandaşların sağlık bilincini yükseltmek ve koruyucu sağlık hizmetlerini mahallelere taşımak olduğunu belirtti. Başkan Aras, Sağlıklı Yaşam Buluşmaları'nın süreceğini ve benzer çalışmaları farklı kırsal mahallelerde de devam ettireceklerini ifade etti.

Yerel ölçekte yapılan bu tür çalışmalarda hem erken teşhis imkanları güçlendiriliyor hem de toplumun sağlıkla ilgili bilgi seviyesi yükseliyor; belediyenin uygulamaları, kırsal alanlarda hizmet erişimini artırma yönünde somut adımlar olarak öne çıkıyor.

MENTEŞE BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘SAĞLIKLI YAŞAM BULUŞMALARI’ KAPSAMINDA ÇATAKBAĞYAKA...

MENTEŞE BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘SAĞLIKLI YAŞAM BULUŞMALARI’ KAPSAMINDA ÇATAKBAĞYAKA MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARA YÖNELİK SAĞLIK BİLGİLENDİRME VE DESTEK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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