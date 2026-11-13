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Eskişehir'de sürüleri güçlendirme hedefiyle 17 bini aşkın koyun için ıslah yol haritası

Eskişehir'de 66 taban ve 2 elit sürüde yürütülen ıslah projelerinde 17.344 anaç koyun için verim, damızlık kalitesi ve takvim planlandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Merve Çelik

Eskişehir'de sürüleri güçlendirme hedefiyle 17 bini aşkın koyun için ıslah yol haritası

Toplantı özeti:

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında yapılan değerlendirme toplantısında il genelindeki saha çalışmaları ve ıslah sürecinin mevcut durumu ele alındı. Toplantıda, kayıt altına alınan sürüler, yapılan verimlilik analizleri ve uygulamadaki son veriler paylaşıldı. Kent genelinde yürütülen çalışmaların merkezi hedefi; hayvanların verim özelliklerinin geliştirilmesi, damızlık kalitesinin artırılması ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktır.

Saha çalışmaları ve kayıt durumu:

Proje kapsamında dört alt proje çerçevesinde toplam 66 taban sürü ile 2 elit sürü olmak üzere 68 sürüde çalışmalar yürütülüyor. Bu sürülerde kayıtlı anaç koyun sayısı 17.344 olarak bildirildi. Toplantıda saha ziyareti sonuçları, sürülerin kayıtlı verilerinin güncellenmesi ve verimlilik ölçümlerinin metodolojisi görüşüldü; yetiştiricilerin karşılaştığı sorunlar ve önerilen çözüm yolları detaylandırıldı.

Hedefler, takvim ve iş birliği:

Katılımcılar yeni dönem hedefleri ile uygulanacak takvim üzerinde mutabakata vardı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine vurgu yapılırken, verinin güvenilirliğinin artırılması ve damızlık seçiminde kaliteyi yükseltmeye yönelik adımlar planlandı. Toplantıya Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, müdür yardımcıları Sami Takçı ve Hasan Öz, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Dr. Reşat Tazegül, TAGEM'den Dr. Serdar Yağcı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tekerli, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü proje koordinatörleri Abdullah Taner Önaldı ve Fatih Pala, ayrıca Eskişehir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ile teknik personel katıldı.

Toplantı, proje uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişiyle sona erdi. Ortaya konan takvim ve hedeflerin takip edilmesiyle ıslah çalışmalarının saha sonuçlarına yansıtılması hedefleniyor.

ESKİŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN &quot;HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL...

ESKİŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN "HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ" KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ELE ALINDIĞI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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