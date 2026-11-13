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Erzincan'da enfeksiyon kliniği hizmetlerinin güçlendirilmesi hedeflendi

Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş yönetiminde, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nin işleyişi, sunulan hizmetler ve ihtiyaçları detaylı şekilde değerlendirildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzincan'da enfeksiyon kliniği hizmetlerinin güçlendirilmesi hedeflendi

toplantının odağı:

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen toplantı, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinin işleyişi ve sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesine odaklandı. Toplantıya Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlık etti; hastane yönetimi ile klinikte görevli hekimler katıldı.

görüşülen başlıca konular:

Toplantıda kliniğin günlük iş akışları, hasta bakım süreçleri ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı. Katılımcılar, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için uygulanan ve geliştirilebilecek noktalar üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

çalışan emeği ve takip:

Hekimler ve sağlık personelinin özverili çalışmaları toplantıda vurgulandı; toplantıda dile getirilen değerlendirmeler doğrultusunda ihtiyaçların giderilmesine ve hizmetlerin sürdürülmesine ilişkin adımların takip edileceği ifade edildi.

BAŞHEKİM TAŞ BAŞKANLIĞINDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI TOPLANTISI

BAŞHEKİM TAŞ BAŞKANLIĞINDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI TOPLANTISI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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