Kasım güneşinde Mersin'de sakin yüzme keyfi

Kasım ayında deniz keyfi Mersin'in sahillerinde

Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava etkisini gösterdiği bir dönemde, Mersin'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kentte termometreler yaklaşık 15 derece civarında ölçülürken, güneşli hava sahillere yazdan kalma görüntüler getirdi.

Sakin koyda yazdan kalma görüntüler:

Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'ndeki Akyar Koyu'na giden vatandaşlardan Onur Taşkın, kasım ortasında denize girerek bölgenin sakinliğinin tadını çıkardı. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu koyda Taşkın, suyun sıcaklığından memnun olduğunu belirtti.

Güneş ve sessizlik keyfi:

Taşkın, "Bu mevsimde denize girmek gerçekten çok güzel. Kimse olmadığı için sakin bir ortamda yüzmenin keyfini çıkarıyorum. Havanın güneşli olması da denize girmek için güzel bir fırsat oldu" diyerek denizin ve güneşin keyfini çıkarıp bir süre yüzdüğünü söyledi. Mevsim nedeniyle sahillerin genel olarak sakin kaldığı gözlemlendi.

Mersin'de Kasım ayında deniz keyfi