Dolar 50,3606 +0,16%
Euro 55,7708 +0,28%
Bist 11.765,60 -0,39%
Altın Gram 6.310,07 +0,31%
EUR/USD 1,1071 +0,10%
Brent Petrol 96,07 +0,26%
--°

Çalınan kedi kumu sonrası esnaftan askıda mama uygulaması

Sivas'ta iş yeri önünden kedi kumu çalınınca harekete geçen esnaf Abdullah Uğur, ihtiyaç sahibi ve hayvanseverler için 'askıda mama' rafı kurdu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Çalınan kedi kumu sonrası esnaftan askıda mama uygulaması

Sivas'ta esnaftan anlamlı adım

Sivas kent merkezinde, Kepenek Caddesi'nde esnaflık yapan Abdullah Uğur, iş yeri önünde satışa sunduğu kedi kumunun çalınmasının ardından toplum yararına bir uygulama başlattı. Yaşanan hırsızlık olayını takip eden Uğur, çevrede ihtiyaç duyulabileceğini düşünerek iş yerinin önüne bir mama rafı yerleştirdi.

Uygulamanın işleyişi:

Raf, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve sokak hayvanlarını beslemek isteyen hayvanseverler için ücretsiz mama sağlayacak şekilde düzenlendi. Hayırseverler rafı doldurmak üzere mama bağışında bulunabilecek; isteyenler buradan mama alarak hem evcil hem de sokakta yaşayan hayvanlara destek olabilecek. Uğur uygulamayı iş yeri olarak kendi katkısıyla başlattığını belirtti ve rafın sürekli dolu kalması için destek beklediklerini ifade etti.

Vatandaşların tepkisi ve beklentiler:

Uygulama kısa sürede ilgi gördü; raf ilk gün içinde birkaç kez dolduruldu. Uğur, soğuk havalar ve ekonomik sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda bu tür bir desteğin önemine dikkat çekti ve uygulamanın devam etmesini umduğunu dile getirdi. Hayvansever Afra Yazgül Binak ise askıda mama uygulamasının askıda ekmek gibi yaygınlaşması gerektiğini, esnafların iş yeri önlerinde benzer stantlar bulundurarak örnek olabileceğini söyledi.

Uygulama, çalınan kedi kumu vakasının yarattığı olumsuzluğu, toplum dayanışmasına dönüştüren yerel bir inisiyatif örneği olarak kayda geçti.

ESNAF İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN VE SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK İSTEYEN HAYVAN SEVERLERİN...

ESNAF İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN VE SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK İSTEYEN HAYVAN SEVERLERİN ÜCRETSİZ MAMA ALABİLMESİ İÇİN İŞ YERİNİN ÖNÜNDE “ASKIDA MAMA” UYGULAMASINI BAŞLATTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Huzurevinde yeni bir başlangıç: 76 ve 71 yaşında nişanlandılar
images

Antalya-Alanya otoyolu tamamlandığında yolculuk 35-40 dakikaya inecek
images

yenibaraj’da saha incelemesi yapan başkan vekili akkan muhtar ve esnafla bir ara...
images

Buharkent'te kütüphane ve gençlik merkezinde eğitim ve el işi atölyeleri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yerelden küresele: COP31'de elektrifikasyon ve fosil yakıt kullanımının azaltılması çağrısı

Van’da 12 ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda 92 gözaltı

Yöre sakini ava izin vermedi, avcılarla gerilim yaşandı

Huzurevinde yeni bir başlangıç: 76 ve 71 yaşında nişanlandılar

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi