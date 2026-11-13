Çalınan kedi kumu sonrası esnaftan askıda mama uygulaması

Sivas'ta esnaftan anlamlı adım

Sivas kent merkezinde, Kepenek Caddesi'nde esnaflık yapan Abdullah Uğur, iş yeri önünde satışa sunduğu kedi kumunun çalınmasının ardından toplum yararına bir uygulama başlattı. Yaşanan hırsızlık olayını takip eden Uğur, çevrede ihtiyaç duyulabileceğini düşünerek iş yerinin önüne bir mama rafı yerleştirdi.

Uygulamanın işleyişi:

Raf, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve sokak hayvanlarını beslemek isteyen hayvanseverler için ücretsiz mama sağlayacak şekilde düzenlendi. Hayırseverler rafı doldurmak üzere mama bağışında bulunabilecek; isteyenler buradan mama alarak hem evcil hem de sokakta yaşayan hayvanlara destek olabilecek. Uğur uygulamayı iş yeri olarak kendi katkısıyla başlattığını belirtti ve rafın sürekli dolu kalması için destek beklediklerini ifade etti.

Vatandaşların tepkisi ve beklentiler:

Uygulama kısa sürede ilgi gördü; raf ilk gün içinde birkaç kez dolduruldu. Uğur, soğuk havalar ve ekonomik sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda bu tür bir desteğin önemine dikkat çekti ve uygulamanın devam etmesini umduğunu dile getirdi. Hayvansever Afra Yazgül Binak ise askıda mama uygulamasının askıda ekmek gibi yaygınlaşması gerektiğini, esnafların iş yeri önlerinde benzer stantlar bulundurarak örnek olabileceğini söyledi.

Uygulama, çalınan kedi kumu vakasının yarattığı olumsuzluğu, toplum dayanışmasına dönüştüren yerel bir inisiyatif örneği olarak kayda geçti.

ESNAF İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN VE SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK İSTEYEN HAYVAN SEVERLERİN ÜCRETSİZ MAMA ALABİLMESİ İÇİN İŞ YERİNİN ÖNÜNDE “ASKIDA MAMA” UYGULAMASINI BAŞLATTI.