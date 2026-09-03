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Bayburt'ta müdürler yeni eğitim yılı hazırlıklarını masaya yatırdı

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında Bayburt'ta toplanan okul müdürleri, 2026-2027 eğitim yılı hazırlıklarını ve iş birliğini ele aldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bayburt'ta müdürler yeni eğitim yılı hazırlıklarını masaya yatırdı

Bayburt'ta müdürler 2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıkları değerlendirdi

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi düzenlenen toplantıda okulların yeni döneme hazır hale getirilmesine ilişkin planlar gözden geçirildi. Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlık etti.

katılımcılar ve kapsam:

İl merkezindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim uygulama okulları ve özel anaokullarının müdürleri ile bir araya gelen yönetimler, eğitim öğretim süreçlerinin düzenlenmesi, rehberlik hizmetleri ve okul içi organizasyonlara ilişkin gündem maddelerini ele aldı.

gündemdeki öncelikler:

Toplantıda, okullar arasında iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi öncelikli başlık olarak değerlendirildi. Eğitim sürecinin daha verimli yürütülmesi amacıyla ortak uygulama alanları, deneyim paylaşımı ve ihtiyaçların eşgüdümlü karşılanması üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Yönetimler ayrıca eğitim materyalleri, veli iletişimi ve öğrencilerin destek hizmetlerine erişimi gibi uygulama boyutlarını tartıştı. Müdürler, sahadaki gözlemlerini ve beklentilerini paylaşarak yerel ihtiyaçların planlamaya yansıtılmasını sağladı.

Toplantı, okul müdürlerinin görüşlerinin alınmasının ardından, belirlenen öncelikler doğrultusunda yürütülecek çalışmalara yön verilmesi kararı ile sona erdi. Alınan kararların takibi ve uygulamaya geçirilmesi için il düzeyinde koordinasyonun sürdürüleceği bildirildi.

BAYBURT’TA OKUL MÜDÜRLERİ YENİ EĞİTİBAYBURT’TA OKUL MÜDÜRLERİ YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN...

BAYBURT’TA OKUL MÜDÜRLERİ YENİ EĞİTİBAYBURT’TA OKUL MÜDÜRLERİ YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN TOPLANDI M ÖĞRETİM YILI İÇİN TOPLANDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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