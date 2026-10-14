Bayburt’ta öğrenciler uygulamalı afet bilinci eğitimiyle tanıştı

Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu'nda uygulamalı tatbikat

Bayburt'ta, Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere afet bilinci uygulamalı olarak aktarıldı. MEB AKUB, UMKE, AFAD ve Bayburt Belediyesi itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla tahliye ve müdahale uygulamaları gerçekleştirildi.

Tatbikatın uygulaması:

Etkinlikte öğrenciler, dersliklerden güvenli toplanma alanlarına güvenli şekilde tahliye edildi. Ardından öğretmen ve ekip gözetiminde gerçekleştirilen çalışmada öğrencilere yangın söndürme temel adımları uygulamalı olarak gösterildi ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Ekiplerin tanıtımı ve bilgilendirme:

UMKE ve AFAD ekipleri, kullandıkları ekipmanları öğrencilere tanıtarak görevleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verdi. Program kapsamında öğrencilere afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler hem sözlü hem de pratik uygulamalarla anlatıldı.

Okul ile kurumlar arasındaki iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilere temel güvenlik alışkanlıkları kazandırmayı ve afet farkındalığını artırmayı amaçladı.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE AFET BİLİNCİ UYGULAMALI ANLATILDI