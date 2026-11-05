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Bayburt'ta öğretmenler günü voleybolunda Şehit Mete Okur zirveye çıktı

Bayburt'ta 24 Kasım etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen voleybol turnuvasında Şehit Mete Okur İHO birinci, Bayburt Fen Lisesi ikinci, Fatih İHO üçüncü oldu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bayburt'ta öğretmenler günü voleybolunda Şehit Mete Okur zirveye çıktı

Bayburt'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullar arası voleybol turnuvası tamamlandı. Müsabakalar boyunca okulların takımları kıyasıya mücadele etti ve turnuva, sporcu ruhu ile centilmenliği ön plana çıkardı.

Şampiyonlar ve dereceye girenler:

Turnuvada birinci olan Şehit Mete Okur İmam Hatip Ortaokulu, gösterdiği sistemli oyun ve takım uyumuyla zirveye ulaştı. Bayburt Fen Lisesi turnuvayı ikinci, Fatih İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü olarak tamamladı. Karşılaşmalar boyunca sergilenen performanslar izleyicilerden takdir topladı.

Ödül töreni ve yetkililerin değerlendirmesi:

Şampiyon olan ve dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman tarafından verildi. Kahraman, takımları sergiledikleri performans ve emeklerinden dolayı tebrik etti, turnuvaya katılan öğretmenlere ve organizasyonda görev alan herkese teşekkürlerini iletti.

Turnuva, okullar arasında dayanışma ve sportif rekabetin güçlenmesine katkı sağlarken, 24 Kasım etkinlikleri kapsamında öğretmenler için unutulmaz bir gün olarak kayıtlara geçti.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ VOLEYBOL TURNUVASINDA ŞAMPİYON BELLİ OLDU

ÖĞRETMENLER GÜNÜ VOLEYBOL TURNUVASINDA ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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