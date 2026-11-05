Çorum FK, Fenerbahçe sınavında oyunla puan hedefliyor

Çorum FK hazırlıkları ve hedefler:

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek Çorum FK, maç hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Burak Yılmaz ile oyuncular Ylber Ramadani ve Hrvoje Smolcic hem maç öncesi atmosferi hem de saha içi hedefleri paylaştı.

Yılmaz, rakibin son dönemdeki sonuçlarının kendileri için belirleyici olmadığını vurguladı ve Fenerbahçe’ye duydukları saygıyı ifade etti. Kulübün saha içi planlarını uygulama kararlılığını öne çıkaran teknik adam, taraftar desteğine dikkat çekti ve biletlerin tükendiğini hatırlattı.

Yılmaz'ın değerlendirmesi:

Burak Yılmaz, Fenerbahçe’nin önceki akşamki galibiyetinin Çorum FK için maçın önemini değiştirmediğini belirterek, "Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe’dir" ifadesiyle rakibe saygısını ortaya koydu. Maç hazırlıklarında odaklarının sadece karşılaşma olduğunu söyleyen Yılmaz, takımından sahada plan ve stratejiyi eksiksiz uygulamasını beklediklerini aktardı.

Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Özgüvenliyiz. Bir çekince ile değil, inşallah güzel bir futbol izletip sonunda puan almak istiyoruz. Tek hedefimiz bu. Tabii ki kazanmak için sahaya çıkacağız ve elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Fenerbahçe’yi yenip milli takım arasına galibiyetle girmek istiyoruz." Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası hedeflerine ilişkin realist bir yaklaşım benimsediklerini; geniş bir kadro ve güçlü bir kulübe sahip olmadan kupada ilerlemenin zor olacağını vurguladı.

Oyuncuların görüşleri:

Arnavut orta saha Ylber Ramadani, Fenerbahçe’nin kadro kalitesine dikkat çekti: "Ligde istedikleri durumda olmasalar da Fenerbahçe çok kuvvetli bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahipler." Ramadani, kaptanlık seçiminin ikincil olduğunu; önemli olanın takıma katkı sağlamak olduğunu ifade etti ve son dönem formun sürdürüleceğini söyledi: "Hocamızın gelişinden bu yana son 4 haftada 3 galibiyet aldık. İyi bir süreçteyiz ve bunu devam ettirmek istiyoruz."

Hırvat savunmacı Hrvoje Smolcic ise takımın son performansını değerlendirirken, "Son 4 maçta 9 puan aldık, bu tabii ki güzel" dedi. Smolcic, sahadaki uyum ve oyun içi ilişkiler üzerinde çalışacaklarını, zamanla daha iyi olacaklarını vurguladı ve özellikle savunma içindeki ortaklığı güçlendirmenin önemine değindi.

Çorum FK cephesinde hem teknik ekip hem de oyuncular, Fenerbahçe karşısında sahada özgüvenli ve planlı bir oyun ortaya koymayı hedefliyor. Maç günü nasıl bir futbol sergileneceğini ve stratejilerin sahaya nasıl yansıyacağını 8 Kasım Pazar günüki karşılaşma gösterecek.

TEKNİK DİREKTÖR BURAK YILMAZ AÇIKLAMALARDA BULUNDU