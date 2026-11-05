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Genç pivot Ahmet Kerim Andıç profesyonel oldu: Aliağa Petkimspor gelişime yatırım yapıyor

Aliağa Petkimspor, 2008 doğumlu 2.17 metre boyundaki pivot Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzalayarak genç yeteneğin gelişimini destekleyeceğini açıkladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Genç pivot Ahmet Kerim Andıç profesyonel oldu: Aliağa Petkimspor gelişime yatırım yapıyor

Aliağa Petkimspor genç pivotu profesyonelleştirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, 2008 doğumlu pivot Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

kulübün açıklaması:

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladık. 16 Yaş Altı Milli Takım forması giymiş, 2.17 metre boyundaki genç oyuncumuzun potansiyeline güveniyor, gelişim yolculuğunda yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

oyuncu profili ve beklentiler:

2008 doğumlu ve pivot pozisyonunda oynayan Andıç, kulübün altyapısından çıkan ve takip ettiği genç isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Açıklamada oyuncunun fiziksel özellikleri ve millî takım deneyiminin profesyonel ortamda daha da geliştirileceği vurgulandı.

Bu adım, Aliağa Petkimspor'un genç yeteneklere yatırım yapma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor ve kulübün teknik kadrosu, Andıç'ın gelişimini yakın takibe alacak.

ALİAĞA PETKİMSPOR, GENÇ PİVOT AHMET KERİM ANDIÇ İLE PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALADI SOLDAN SAĞA ...

ALİAĞA PETKİMSPOR, GENÇ PİVOT AHMET KERİM ANDIÇ İLE PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALADI SOLDAN SAĞA ALİAĞA PETKİMSPOR GENEL MENAJERİ LEVENT TÜRKNAS,GENÇ PİVOT AHMET KERİM ANDIÇ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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