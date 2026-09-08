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Bayburt'ta sanal ilanla 42 kişiyi mağdur eden zanlı tutuklandı

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, internet sitesi üzerinden 42 kişiyi dolandırdığı belirlenen V.K. tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 08:50

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayburt'ta sanal ilanla 42 kişiyi mağdur eden zanlı tutuklandı

Olayın ortaya çıkışı ve soruşturma:

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araç yedek parça satışı amacıyla oluşturulan bir internet sitesi üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde sitenin ve verilen ilanların aldatıcı olduğu ve alıcıları para aktarımı sonrası ürün gönderilmemesi yoluyla mağdur ettiği saptandı.

Soruşturmanın bulguları:

Emniyet çalışmasında, ilan veren ve dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişi olarak kayıtlara geçen V.K.'nin toplam 42 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi. Şüpheli hakkında Cumhuriyet savcılığına yapılan bildirim sonrasında adli işlem başlatıldı.

Arama ve ele geçen materyaller:

V.K.'ye ait olduğu belirtilen ev ve araçta gerçekleştirilen aramalarda, soruşturmanın ilerletilmesi için önemli sayılabilecek 5 cep telefonu, 2 SIM kart ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Bu materyaller delil olarak kriminal incelemeye tabi tutulacak.

Adli süreç:

Şüpheli hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli işlem başlatıldı. Mahkemeye sevk edilen V.K., çıkarıldığı duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, çevrimiçi ilanların denetimi ve tüketici güvenliği açısından dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.

BAYBURT’TA 42 KİŞİYİ DOLANDIRDIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

BAYBURT’TA 42 KİŞİYİ DOLANDIRDIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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