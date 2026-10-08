Dolar 49,2100 +0,02%
Euro 55,2547 +0,31%
Bist 12.146,56 +0,19%
Altın Gram 6.564,13 +0,20%
EUR/USD 1,1199 +0,00%
Brent Petrol 103,98 +3,77%
--°

Bayburt’ta senaryo gerçeğe dönüştü: sağlık ekipleri deprem müdahalesini sahada sınadı

Bayburt’ta 2026 planı kapsamında UMKE, AFAD, Emniyet, Jandarma ve Bayburt Üniversitesi ekiplerinin katıldığı deprem tatbikatında tahliye ve koordinasyon sınandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayburt’ta senaryo gerçeğe dönüştü: sağlık ekipleri deprem müdahalesini sahada sınadı

tatbikatın kapsamı ve organizasyon:

Bayburt’ta, 2026 Yerel Düzey Sağlık Grubu Operasyon Planı çerçevesinde saha tatbikatı düzenlendi. Tatbikat, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü ve deprem senaryosu esas alındı. Uygulamalı eğitim; enkaz çevresinde güvenliğin sağlanması, ekipler arası koordinasyonun sağlanması ve yaralıların güvenli şekilde tahliyesi üzerine kurgulandı.

katılımcılar ve görev dağılımı:

Çalışmaya UMKE, AFAD, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Bayburt Üniversitesi ve diğer paydaş kurumların ekipleri katıldı. Her kurum kendi sorumluluk alanına yönelik uygulamalar yaptı; güvenlik, arama-kurtarma ve sağlık müdahalesi aşamalarında ekipler arası iletişim ve rol paylaşımı test edildi.

tatbikatın yürütülüşü ve uygulamalar:

Senaryo gereği enkaz çevresi öncelikle güvenli hale getirildi, riskli bölgeler belirlendi ve giriş-çıkışlar kontrol altına alındı. Sahada görevli ekipler, enkazdan yaralı çıkarma, ilk müdahale ve güvenli tahliye uygulamalarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Uygulamaların sırasında ekipler arası telsiz ve koordinasyon protokolleri de sınandı.

Tatbikatın sonunda yapılan değerlendirmede, müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, hazırlık seviyesinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan değerlendirmeler, eksik alanların belirlenmesi ve sonraki eğitimlere yön verilmesi amacıyla raporlandırılacak.

BAYBURT’TA SAĞLIK EKİPLERİNDEN DEPREM TATBİKATI

BAYBURT’TA SAĞLIK EKİPLERİNDEN DEPREM TATBİKATI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maltepe'de 7 katlı binadan bir kişi daha kurtarıldı
images

Maltepe'de çöken binadan çıkarılan çocuğun kurtarılışına ilişkin detaylar
images

Aksaray'a sevk edilen uyuşturucu jandarmanın teknik takibiyle çökertildi
images

Arkadaş kavgası kanlı bitti: Eskişehir'de bıçaklı saldırı sonrası tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Azerbaycan mahallesinde yeni dükkanlarla yeniden canlanan ticaret

Antalyalı sanatçı hurda elektronikleri günlük hayatın parçasına dönüştürüyor

Galatasaray seriye dönüş arayışında: 45. randevuda Kasımpaşa'yla karşılaşıyor

Millet bahçesi sanatla doldu: liselilerin eserleri meydanı renklendirdi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı