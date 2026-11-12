Ardahan'da kış lastiği mesaisi hız kazandı, esnaf 15 Kasım uyarısı yapıyor

Ardahan'da lastikçilerde yoğun mesai:

Ardahan'da ticari araçlar için uygulamaya konacak kış lastiği zorunluluğuna günler kala oto lastikçilerinde yoğunluk arttı. Türkiye genelinde 15 Kasım tarihinde başlayacak zorunlu uygulamanın yaklaşması ve bölgede etkili olan kar yağışı, araç sahiplerini lastik değişimi için işyerlerine yönlendirdi.

kar ve soğuk havanın etkisi:

Son günlerde ölçülen düşen hava sıcaklıkları ve yüksek kesimlerde görülen kar yağışı, kış lastiğine olan talebi yükseltti. Sabahın erken saatlerinden itibaren işyerlerinde hareketlilik yaşanırken, lastik ustaları yoğun mesai yaparak araçlara hizmet veriyor. Birçok sürücü hem yasal zorunluluğu yerine getirmek hem de güvenli yolculuk sağlamak amacıyla randevu alıyor veya doğrudan lastikçilere başvuruyor.

esnaf ve uzmanlardan uyarılar:

Lastikçi esnafı, 15 Kasım öncesinde talebin daha da artmasını beklediklerini söyleyerek sürücüleri son günü beklememeleri konusunda uyarıyor. Uzmanlar ise kış lastiklerinin karlı ve soğuk havalarda yol tutuşunu artırdığını, trafik güvenliğine önemli katkı sağladığını hatırlatıyor ve araçların kışlık bakımlarının ihmal edilmemesini tavsiye ediyor.

Kar yağışı ve soğuk havayla birlikte bölgede kış koşulları belirginleşirken, lastikçilerdeki mesai de hız kazandı; sürücüler erken değişim yaparak hem mevzuata uyum sağlayabiliyor hem de güvenliği artırabiliyor.

ARDAHAN'DA TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASINA GÜNLER KALA OTO LASTİKÇİLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR.