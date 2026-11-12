Komşu kavgası sonuçlandı: sanatçı Mustafa Küçük para cezasına çarptırıldı

Olay ve soruşturma:

Olay, 6 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Çekmeköy'de bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddialara göre site sakini Çiğdem Yücesoy ile komşusu olan Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Küçük ve ailesi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, Yücesoy'un Küçük ailesinin bulunduğu araca tekme atmasıyla büyüdü; bunun üzerine Küçük, oğlu Cihan Küçük, torunu ve diğer aile bireyleri araçtan inerek olay yerinde arbede yaşandı.

Arbedede sitenin güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralanırken, taraflar karşılıklı olarak karakola gidip birbirlerinden şikayetçi oldu. Dosya uzlaştırmaya gönderildi ancak taraflar anlaşmadı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından dava açıldı.

Duruşmada taraf beyanları:

İstanbul Anadolu 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki Çiğdem Yücesoy, sanıklar Mustafa, Cihan ve Soyhan Küçük ile avukatlar hazır bulundu. Sanık Mustafa Küçük savunmasında, tarafların uzun süre aynı sitede karşılıklı oturduğunu, aralarında ticari ilişki olduğuna dair tartışmalar bulunduğunu ve olayın provokasyon sonucu büyüdüğünü anlattı. Mustafa Küçük ifadesinde, torununa yönelik hakaret ve aracın tekmelendiğini iddia ederek, 'Ben 75 yaşında bir insanım' diyerek yaralama suçunu kabul etmediğini söyledi; müştekinin şikayetinden vazgeçmesi halinde kendisinin de şikayetten vazgeçeceğini belirtti.

Müşteki Çiğdem Yücesoy ise hakaret, fiziksel saldırı ve tehdit iddialarını dile getirdi. Yücesoy, satış ve para transferi iddialarına değinerek, olay sırasında kendisine yönelik küfür ve tehditler ile fiziksel saldırıların gerçekleştiğini, ayrıca olay nedeniyle yaklaşık 40 bin TL zararı olduğunu belirtti. Duruşmada bazı sanıkların kendisini tehdit ederek 'Seni Çekmeköy'de yaşatmayacağız' ve 'Seni geberteceğim lan' şeklinde sözler sarf ettikleri kaydedildi.

Mahkeme kararları ve cezalar:

Cumhuriyet savcısının mütalaasında; sanık Cihan Küçük hakkında hakaret nedeniyle açılan kamu davasında ön ödeme yoluyla cezanın düşürülmesi, ayrıca Cihan'ın 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, sanık Cihan için tehdit suçundan 3 ay 22 gün hapis, kasten yaralama için 2.240 TL ve mala zarar verme için 1.500 TL adli para cezası verdi. Tehdit ve kasten yaralama suçlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verildi; mala zarar verme suçunda HAGB uygulanmadı. Hakaret suçundan açılan dava ise sanığın ön ödeme yapması nedeniyle düşürüldü.

Sanıklar Mustafa ve Soyhan Küçük hakkında ise kasten yaralama suçundan 180'er gün adli para cezası verildi. Haksız tahrik ve takdiri indirimler sonrası bu cezalar 112 gün karşılığı 2.240 TL olarak belirlendi. Mahkeme, her iki sanık hakkında da HAGB kararı ve 5 yıl denetim süresi uygulanmasına hükmetti.

Karar, tarafların ifadeleri ve dosya kapsamına göre düzenlendi; mahkeme süreciyle ilgili kayıtlar duruşma tutanaklarına geçti.

Sanatçı Mustafa Küçük komşusunu darp ettiği davada adli para cezasına çarptırıldı