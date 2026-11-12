Konya'da tartışma sonrası öğretmen eşini bıçakla yaraladı

Olayın ayrıntıları

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi üzerindeki bir apartmanda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre ilkokul öğretmeni G.T. (52) ile astsubay eşi A.T. (48) arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada G.T., eşini sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı A.T., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltı ve soruşturma:

Şüpheli G.T., polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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