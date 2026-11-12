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Konya'da tartışma sonrası öğretmen eşini bıçakla yaraladı

Konya Selçuklu'da öğretmen G.T. ile astsubay eşi A.T. arasında çıkan tartışma sonrası G.T. eşi A.T.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Konya'da tartışma sonrası öğretmen eşini bıçakla yaraladı

Olayın ayrıntıları

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi üzerindeki bir apartmanda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre ilkokul öğretmeni G.T. (52) ile astsubay eşi A.T. (48) arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada G.T., eşini sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı A.T., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltı ve soruşturma:

Şüpheli G.T., polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

KONYA&#039;DA ÖĞRETMEN OLDUĞU ÖĞRENİLEN KADIN, TARTIŞTIĞI ASTSUBAY KOCASINI BIÇAKLA YARALADI.

KONYA'DA ÖĞRETMEN OLDUĞU ÖĞRENİLEN KADIN, TARTIŞTIĞI ASTSUBAY KOCASINI BIÇAKLA YARALADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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