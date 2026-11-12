Yeniçağa-gerede yolunda cip ve kamyon çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Yeniçağa-Mengen kavşağında trafik kazası

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen kazada cip ile kamyon çarpıştı, olayda cip sürücüsü yaralandı. Kaza, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkileyerek müdahale ekiplerini alarma geçirdi.

Kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, Yusuf İslam Yıldız idaresindeki 34 NKG 174 plakalı cip ile Mengen istikametinden Dörtdivan yönüne seyreden Vedat Yanaz yönetimindeki 67 NR 342 plakalı kamyon, Yeniçağa-Mengen Kavşağında çarpıştı. Çarpışma sonucunda cip sürücüsü Yusuf İslam Yıldız yaralandı.

Trafik ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Yeniçağa-Gerede istikameti bir süre trafiğe kapandı ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçların ekipler tarafından kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

BOLU’NUN YENİÇAĞA İLÇESİNDE CİP İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.