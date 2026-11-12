Antalya'da COP31: iki günde 100 bin kayıt ve uygulama odaklı zirve

Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da süren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), dördüncü gününde de liderler, müzakereciler ve yan etkinliklerle yoğun bir program sunuyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOBB İş Forumu açılışında yaptığı açıklamada zirveye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bakan Kurum, programda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile yapılan iş birliğinin önemine vurgu yaparak, özel sektörün sürece katılımını sağlayan destek ve koordinasyon için teşekkür etti. Kurum, etkinliklere katılanlar arasında hem devlet-milletvekili düzeyinde hem de iş dünyası temsilcilerinin bulunduğunu söyledi.

Rekor katılım ve 'uygulama COP'u vurgusu:

Kurum, Antalya Liderler Zirvesi ile COP tarihinin en yüksek yoğunluklu zirvelerinden birinin yaşandığını belirtti ve özellikle şunu ifade etti: sadece iki günde 100 bin kayıt yapıldı. Bu rakamı COP31’in tarihteki en yoğun katılımlı oturumlarından biri olmasının göstergesi olarak değerlendirdi ve toplantının adını 'uygulama COP’u' koyduklarını açıkladı.

Bakan Kurum, kararların kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini, alınan kararların hayata geçirilmesinin önemini vurguladı. Bu amaçla COP31 Başkanlığı tarafından hazırlanan eylem ajandasında 10 gündem maddesi ile iddialı, ulaşılabilir ve ölçülebilir hedefler belirlendiğini söyledi. Ajanda; temiz enerji ve elektrifikasyon, yeşil sanayi, sıfır atık, metan azaltımı, dirençli şehirler, gıda güvenliği, okyanuslar, sağlık ve gençlik başlıklarını kapsıyor.

İklim Uygulama Köprüsü ve iş dünyasının rolü:

Bakan Kurum, hedeflerin gerçeğe dönüşmesi için uygulamaya geçilmesi gerektiğini, bunun için İklim Uygulama Köprüsünü başlattıklarını belirtti. Köprünün amacı ülkelerin önceliklerini yatırım yapılabilir projelere çevirmek; finansman ile projeyi, teknoloji ile ihtiyacı buluşturmak. Kurum iş dünyasını bu köprünün en sağlam ayağı olarak tanımladı ve özel sektörün bilgi birikimi, yatırım gücü, üretim kapasitesi ve yenilikçi yaklaşımının sürece entegre edilmesinin önemini tekrar etti.

Eylem ajandası kapsamında belirlenen somut hedefler arasında 2035’e kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35e çıkarmak ve üretim ile imalatta döngüsel malzeme kullanımını en az yüzde 15e taşımak yer alıyor. Kurum, bu hedeflerin ancak fabrikalarda, tedarik zincirlerinde ve şehirlerde uygulandığında gerçek etki yaratacağını vurguladı.

TOBB ile kurulan ortaklığın, iş dünyasının sürece katılımını kalıcı kılmak için atılmış önemli bir adım olduğunu söyleyen Kurum, özel sektörün COP31’ten elde ettiği tecrübelerin Türkiye’nin tüm üretim ekosistemine yayılmasının, KOBİ’lerin erişiminin artmasının ve kurumsal kapasitenin güçlenmesinin hedeflendiğini anlattı.

Bakan Kurum ayrıca Amerikan Ticaret Odası'nın COP31’e destek verdiğini, dünyanın büyük üreticilerinin sürece dahil olmasının önemine işaret etti ve tüm paydaşlarla ortak irade koyma çağrısı yaptı.

Kurum, temiz teknoloji, enerji verimliliği, düşük karbonlu üretim, döngüsel ekonomi ve yeni nesil iş modellerine yatırım yapan şirketlerin gelecek rekabetinde avantaj sağlayacağını belirtti. Bu çerçevede Uluslararası Enerji Ajansı raporlarına atıfla 2026 yılında enerji yatırımlarının 3,4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini ve bunun yaklaşık 2,2 trilyon dolarının temiz enerji alanlarına yönelmesinin öngörüldüğünü aktardı.

İstihdam boyutunda ise Kurum, yenilenebilir enerji sektöründe IRENA ve Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre 16,6 milyon kişinin çalıştığını, Dünya Ekonomik Forumu tahminlerine göre ise 2030’a kadar iklim uyum çalışmalarının yaklaşık 5 milyon, emisyon azaltma çalışmalarının yaklaşık 3 milyon net ilave işe katkı sağlayabileceğini hatırlattı.

Kurum, büyük sanayi kuruluşlarından KOBİ’lere kadar tüm üretim ekosisteminin sürdürülebilirlik anlayışıyla dönüşmesini önemsediklerini, enerji, su ve ham madde verimliliği, atık azaltma ve geri dönüşümün hem çevre hem de rekabet gücü açısından kritik olduğunu belirtti. Saygıdeğer Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin bu yaklaşımın güçlü bir örneği olduğunu vurguladı.

Kapanışta Bakan Kurum, COP31 kapsamında iş dünyasıyla kurulan iş birliğinin uzun vadeli bir ortaklığa dönüştürülmesini arzuladıklarını, konuşulanların ve alınan kararların burada kalmaması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı liderliğinde Türkiye'nin yeşil dönüşümün öncü ülkelerinden biri haline gelmesi hedefinin sürdüğünü belirterek, tüm paydaşları uygulama odaklı adımlar atmaya davet etti.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, "GEREK ÜLKELERDEN GELEN MÜZAKERECİLER GEREK COP31'İN YAN ETKİNLİKLERİNDE YER ALAN KATILIMCILAR OLSUN ÇOK YOĞUN BİR İLGİ OLDUĞUNU GURURLA SÖYLEMEK İSTİYORUM. SADECE İKİ GÜNDE 100 BİN KAYIT YAPILDI. TARİHİN EN YOĞUN KATILIMLI COP'UNDA, BİZLER DE SİZLERLE BİRLİKTE COP31'DE TARİHİ KARARLARA İMZA ATMAK İSTİYORUZ" DEDİ.