Bayburt’ta üç okulun inşaatında son aşama: kapasiteler açıklandı

Vali Eldivan yerinde inceledi:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ile birlikte yapımı devam eden üç okulun inşaat alanlarında incelemelerde bulundu. Heyet, sahada yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin yüklenici ve sorumlulardan bilgi aldı.

İnşa halinde olan okulların kapasitesi:

Gezilen projeler arasında Anadolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Esentepe Anaokulu ve Zahit Ortaokulu bulunuyor. Anadolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12 derslik ve 360 öğrenci, Esentepe Anaokulu 6 derslik ve 130 öğrenci, Zahit Ortaokulu ise 12 derslik ve 360 öğrenci kapasitesine sahip olacak şekilde planlandı.

Çalışmaların önemi ve beklenti:

Vali Eldivan, bu yatırımların Bayburt’un eğitim altyapısını güçlendireceğini belirterek, eğitim yatırımlarının Bayburt’un geleceği açısından önem taşıdığı vurgusunu yaptı. Çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Eldivan, okulların en kısa sürede eğitim öğretime kazandırılması yönünde beklenti olduğunu dile getirdi.

BAYBURT’TA 3 OKULUN YAPIMI DEVAM EDİYOR