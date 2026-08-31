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Bayburt’ta üç okulun inşaatında son aşama: kapasiteler açıklandı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Anadolu Kız AİHL, Esentepe Anaokulu ve Zahit Ortaokulunun inşaatlarını inceledi; tamamlanmanın hızlı olması istendi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 08:56

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bayburt’ta üç okulun inşaatında son aşama: kapasiteler açıklandı

Vali Eldivan yerinde inceledi:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ile birlikte yapımı devam eden üç okulun inşaat alanlarında incelemelerde bulundu. Heyet, sahada yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin yüklenici ve sorumlulardan bilgi aldı.

İnşa halinde olan okulların kapasitesi:

Gezilen projeler arasında Anadolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Esentepe Anaokulu ve Zahit Ortaokulu bulunuyor. Anadolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12 derslik ve 360 öğrenci, Esentepe Anaokulu 6 derslik ve 130 öğrenci, Zahit Ortaokulu ise 12 derslik ve 360 öğrenci kapasitesine sahip olacak şekilde planlandı.

Çalışmaların önemi ve beklenti:

Vali Eldivan, bu yatırımların Bayburt’un eğitim altyapısını güçlendireceğini belirterek, eğitim yatırımlarının Bayburt’un geleceği açısından önem taşıdığı vurgusunu yaptı. Çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Eldivan, okulların en kısa sürede eğitim öğretime kazandırılması yönünde beklenti olduğunu dile getirdi.

BAYBURT’TA 3 OKULUN YAPIMI DEVAM EDİYOR

BAYBURT’TA 3 OKULUN YAPIMI DEVAM EDİYOR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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