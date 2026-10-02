Şeyh Ahmet Dede türbesinin çevresi yenilenen kaldırımlarla canlandı

yenileme çalışmasının kapsamı:

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi’ndeki Şeyh Ahmet Dede Türbesi önünde bulunan yıpranmış kaldırımı yeniledi. Çeşitli nedenlerle taşları kırılan ve bozulan kaldırımlar, ekiplerin yürüttüğü çalışmayla baştan aşağı onarıldı ve taş düzenlemeleri titizlikle yapıldı.

çalışmanın bölgeye etkisi:

Yapılan müdahale türbenin çevresine daha düzenli ve estetik bir görünüm kazandırdı. Bölgede yaşayanlar ve türbeyi ziyaret edenler, kötü görüntünün ortadan kalktığını belirterek çalışmadan memnuniyetlerini dile getirdi ve hem Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek hem de belediye ekiplerine teşekkür etti.

türbenin tarihi özellikleri:

Peker Mahallesi’ndeki bu yapı, Şeyh Ahmet Dede Türbesi olarak biliniyor; ayrıca Terzi Ahmet Dede veya Tezveren Ahmet Dede isimleriyle anılıyor. 17’nci yüzyıldan kalma, Osmanlı dönemine ait bu tarihi yapı kare planlı, kübik biçimli olup sıvalı duvarlara ve üzeri kiremit kaplı bir kubbeye sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Gerçekleştirilen kaldırım yenileme çalışması, hem mecra düzeni hem de ziyaretçi erişimi açısından türbenin çevresel niteliğini güçlendirdi; uygulama, alandaki tarihi dokunun görünürlüğünü artırarak semtin genel görünümüne olumlu katkıda bulundu.

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE BULUNAN TARİHİ ŞEYH AHMET DEDE TÜRBESİ’NİN ÖNÜNDEN GEÇEN VE ÇEŞİTLİ NEDENLERDEN DOLAYI YIPRANAN KALDIRIM, ŞEHZADELER BELEDİYESİ EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA YENİLENDİ.