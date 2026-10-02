Kışa hazırlık: Muş'ta mobil ekipler köy okullarını yerinde onarıyor

Mobil ekiplerin çalışmaları:

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan mobil onarım ekipleri, köy okullarında kış öncesi bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, okulların eksik ve arızalarını yerinde tespit ederek kısa sürede müdahale ediyor; uzak köylerdeki eğitim kurumlarına da ulaşarak öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesini sağlıyor.

Mobil ekipler okullarda elektrik hatları, su tesisatları, kalorifer kazanları, soba bacaları ile pencere, sıra ve çeşitli eğitim araçlarının bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. İhtiyaç duyulan okullarda ayrıca akıllı tahta montajı yapılıyor. Bu çalışmalar sayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bütçesinden de önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor.

Saha deneyimi ve ulaşım zorlukları:

Mobil Onarım Ekibi Koordinatörü Orhan Araz, ekiplerin genellikle uzak mesafelere giderek arızaları giderdiğini belirterek şunları aktardı: "Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapıyorum. Görevim, bütün köy okullarının arızalarını ve arıza taleplerini gidermek. Genellikle köy okullarına gidiyoruz. Bu köy okullarımız çoğu zaman oldukça uzak mesafelerde bulunuyor. Bazen 150, bazen de 200 kilometre yol yaparak okullarımıza ulaşıyoruz."

Araz, Üçevler ve Alaniçi okullarında yapılan müdahaleleri örnek göstererek, "Kapı kollarında ve camlarda arızalar vardı. Kırılan camları yaptırdık, pencere kollarını değiştirdik. Bacalarda sıkıntılar vardı, onların bakım ve onarımlarını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Ekipler, arızanın fotoğrafını okul müdürlerinden WhatsApp üzerinden alıp gerekli malzemeyi temin ederek hızla müdahale ediyor.

Koordinatör Araz, mobil ekiplerin dışarıdan hizmet alımını azalttığını ve bu sayede kurum için hem mali hem de zaman yönünden tasarruf sağlandığını belirterek, "Bu işleri biz yapmadığımız ve dışarıdan başka kişilere yaptırdığımız zaman kurumumuza binlerce liraya mal olabiliyor. Dolayısıyla mobil ekip olarak yaptığımız çalışmalar kurumumuza çok büyük fayda sağlıyor" dedi.

Yerel memnuniyeti artıran hızlı müdahale:

Üçevler köyünde görev yapan Mehmet Reşit Gürtürk ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti şöyle ifade etti: "Okulumuzda eksiklerimiz vardı. Camlarımız kırıktı, kapı kollarımız bozuktu. Milli Eğitimin mobil ekipleri, her aradığımızda gelip eksiklerimizi gideriyorlar. Açıkçası çok memnunuz, sağ olsunlar. Bir telefon açtığımız gibi hemen gelip eksiklerimizi hallediyorlar."

Mobil onarım ekiplerinin köy köy dolaşarak yaptığı müdahaleler, kış koşulları başlamadan okulların eğitim öğretime hazırlanmasını sağlarken, kurum içi kaynakların etkin kullanımına da katkı sunuyor.

MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN MOBİL ONARIM EKİPLERİ, KÖY OKULLARINI TEK TEK GEZEREK KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.