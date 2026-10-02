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Van'da hatimlerle 15 Temmuz şehitleri yad edildi

Van'da düzenlenen 'Her Ay 253 Hatim' programında, 15 Temmuz 2016 şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için hatimler okundu ve dualar cuma öncesi yapıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:06

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Van'da hatimlerle 15 Temmuz şehitleri yad edildi

Program detayları:

Van'da 15 Temmuz şehitleri ve tüm vatan şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Her Ay 253 Hatim" programı, Van Valiliği, Van İl Müftülüğü ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Program, Yukarı Norşin Camii'nde düzenlendi; okunan hatimlerin duası, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 253 kişi başta olmak üzere tüm şehitler için cuma namazı öncesinde yapıldı.

Katılım ve ritüeller:

Programa, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan hatimler sonrası yapılan dualara katılımcılar eşlik etti ve şehitler rahmet ve minnetle yad edildi.

Cuma namazı sonrasında cami cemaati için ikramlarda bulunuldu; organizasyon sırasında dua ve anma törenlerinin birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

Bu etkinlikle, 15 Temmuz şehitleri ile diğer şehitlerin anısına düzenli hatim ve duaların devam edeceği belirtildi.

VAN’DA, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM ŞEHİTLERİ ANMAK AMACIYLA DÜZENLENEN &quot;HER AY 253...

VAN’DA, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM ŞEHİTLERİ ANMAK AMACIYLA DÜZENLENEN "HER AY 253 HATİM" PROGRAMINDA, OKUNAN HATİMLERİN DUASI CUMA NAMAZI ÖNCESİNDE YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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