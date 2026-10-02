Elazığ'da ruh sağlığı hizmetlerinde koordinasyon artırılıyor

toplantının odağı ve katılımcılar:

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında yapıldı; kurul üyesi kamu kurumlarının yetkilileri, idareciler ve ilgili birim sorumluları katıldı. Toplantı, il düzeyinde ruh sağlığı hizmetlerinin ortak bir çizgide ilerlemesi hedefiyle gerçekleştirildi.

değerlendirmeler ve öncelikli konular:

2026 yılının ikinci toplantısında, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri tarafından yürütülen mevcut hizmetler ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmak için uygulama adımlarını, hizmet süreçlerindeki aksaklıkları ve saha deneyimlerini paylaştı.

Toplantıda ayrıca sahada karşılaşılan sorunlar, vaka analizleri ve çözüm önerileri ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, koordinasyonu güçlendirecek uygulama ve takip mekanizmaları üzerine fikir birliğine varılmaya çalışıldı.

Sonuç olarak, toplantı ruh sağlığı hizmetlerinin daha etkin sunulması, mevcut uygulamaların geliştirilmesi ve hizmet süreçlerinde kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik somut adımların planlanması yönünde değerlendirmelerle sona erdi.

ELAZIĞ’DA TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI