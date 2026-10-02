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Muş'ta erken evre sindirim sistemi kanseri cerrahiye gerek kalmadan endoskopiyle tedavi edildi

Muş Devlet Hastanesi'nde Doç. Dr. Şevki Konur, erken evrede tespit edilen sindirim sistemi kanserini ESD ile cerrahi gerektirmeden çıkardı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muş'ta erken evre sindirim sistemi kanseri cerrahiye gerek kalmadan endoskopiyle tedavi edildi

Muş Devlet Hastanesi'nde uygulanan ileri endoskopik müdahale

Muş Devlet Hastanesi'nde erken evrede saptanan bir kanser vakası, cerrahi kesiye gerek kalmadan başarıyla tedavi edildi. İşlem, hastanın ameliyat olmadan iyileşmesine olanak veren minimal invaziv yaklaşımlar arasında yer alan bir yöntemle gerçekleştirildi.

işlemin ayrıntıları:

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Şevki Konur tarafından uygulanan müdahalede, Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) yöntemi kullanıldı. Bu teknikle sindirim sistemindeki uygun lezyonlar endoskopik olarak çıkarılabiliyor; amaç, erken evredeki kanserleri ve kanser öncüsü lezyonları cerrahi kesi yapmadan tedavi etmektir. İşlem sırasında lezyonlar endoskopik aletlerle submukozal tabakadan ayrılarak çıkarıldı ve böylece hastanın cerrahi müdahale ihtiyacı ortadan kalktı.

erken tanı ve hasta uyarıları:

Doç. Dr. Şevki Konur, kanserle mücadelede erken tanının önemine vurgu yaparak, uzun süren ve nedeni açıklanamayan sindirim sistemi şikayetlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Konur özellikle 15 günden uzun süren kabızlık veya ishal gibi bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklerde hekime başvurulmasını önerdi. Erken teşhis ve uygun tedaviyle kanser tedavisinde başarı şansının arttığı tekrarlandığı üzere vurgulandı.

Bu müdahale, Muş'ta ileri endoskopik tekniklerin uygulanabildiğini gösterirken, benzer durumlarda cerrahiye alternatif olabilecek yöntemlerin önemini de ortaya koyuyor.

MUŞ DEVLET HASTANESİ’NDE ERKEN EVREDE TESPİT EDİLEN KANSER VAKASINA, İLERİ ENDOSKOPİK TEDAVİ...

MUŞ DEVLET HASTANESİ’NDE ERKEN EVREDE TESPİT EDİLEN KANSER VAKASINA, İLERİ ENDOSKOPİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNDEN ENDOSKOPİK SUBMUKOZAL DİSEKSİYON (ESD) YÖNTEMİYLE BAŞARILI ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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