Sahile vuran sel yığını: Sakarya Nehri'nden sürüklenen odunlar Karasu İhsaniye sahilinde birikti

sahil geniş alanda odun ve çalı birikimine sahne oldu:

Sakarya'da etkili olan sağanak yağış ve bunun yol açtığı su taşkınlarının ardından, Sakarya Nehri tarafından sürüklenen dal, çalı ve odun parçaları Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi sahilinde birikti. Yükselen su seviyesi ve taşkınlar, nehrin taşıdığı organik malzemenin kıyıya ulaşmasına ve sahilde geniş alanların kaplanmasına neden oldu.

taşkının taşıdığı malzeme ve görüntüler:

Sahil boyunca biriken odun parçaları ve kıyıya vurmuş çalılar, bölgedeki doğal görünümü etkiledi. Sahildeki malzemeyi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir vatandaş, birikimin yoğunluğuna işaret ederek durumu kayda aldı. Görüntüler, özellikle rüzgâr ve dalga etkisiyle biriken öğelerin yaygınlığını ortaya koydu.

vatandaşın yorumu ve çevresel etki:

Görüntü çeken vatandaş, birikim hakkında "Odun ihtiyacı olanlar buradan alabilir" diyerek hem malzeme yoğunluğuna hem de sahilde oluşan kirliliğe dikkat çekti. Sahilde biriken organik atıklar, estetik görünümün yanı sıra yerel çevre ve deniz ekosistemi üzerinde de kısa vadeli etkiler yaratabilir; yetkililer ve bölge sakinleri, kıyı temizliğinin önemine vurgu yapıyor.

SAKARYA'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE SU TAŞKINLARININ ARDINDAN SAKARYA NEHRİ'NDEN SÜRÜKLENEN DAL, ÇALI VE ODUN PARÇALARI, KARASU İLÇESİ İHSANİYE MAHALLESİ SAHİLİNDE BİRİKTİ