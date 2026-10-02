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Çarşı değil, yaşam alanı: Çukurova’da kapalı pazarlar baştan aşağı yenileniyor

Çukurova Belediyesi, 100. Yıl ve Toros mahallelerindeki kapalı semt pazarlarını WC, aydınlatma, güvenlik ve altyapı iyileştirmeleriyle modernize ediyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Çarşı değil, yaşam alanı: Çukurova’da kapalı pazarlar baştan aşağı yenileniyor

yenileme çalışmasının kapsamı:

Çukurova Belediyesi, kent genelindeki ortak kullanım alanlarının standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen program çerçevesinde 100. Yıl Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ile Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda kapsamlı yenileme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yapılan müdahaleler arasında pazar alanlarındaki WC'lerin yenilenmesi, kamera güvenlik sistemlerinin modernize edilmesi ve pazar içi aydınlatmaların iyileştirilmesi gibi doğrudan kullanıcı deneyimini etkileyen adımlar ön plana çıkıyor. Bu düzenlemeler, hem hijyen hem de güvenlik algısını artırmayı hedefliyor.

altyapı ve erişilebilirlik odaklı müdahaleler:

Mescitlerde yapılan yenilemelerle pazarların yalnızca alışveriş mekânı olmaktan çıkarılarak vatandaşların kısa süreli dinlenebileceği, düzenli alanlara dönüştürülmesi amaçlanıyor. Yağışlarda oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçmek ve altyapının daha sağlıklı çalışmasını sağlamak için zemin düzenlemeleri ile ızgara hatlarında gerekli iyileştirmeler yapılıyor.

Bu altyapı müdahaleleri, günlük kullanımda aksaklıkların azalmasını ve uzun vadede bakım ihtiyacının düşürülmesini sağlayacak şekilde planlanıyor. Çalışmalar aynı zamanda erişilebilirlik kriterlerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriliyor.

vatandaş konforu ve güvenliği hedefleniyor:

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, ilçedeki ortak kullanım alanlarının yenilenmesine önem verdiklerini vurgulayarak, "Çukurova’mızda hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak, kendilerini daha güvenli ve konforlu hissedecekleri alanlar oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kapalı semt pazarlarımız da vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı önemli ortak yaşam alanlarımız arasında yer alıyor. 100. Yıl ve Toros mahallelerimizde devam eden yenileme çalışmalarımızla pazarlarımızı daha modern, temiz, güvenli ve işlevsel hale getiriyoruz. Çukurova’nın her noktasında ihtiyaçları tespit ederek, imkanlarımız doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, çalışmalar tamamlandığında kapalı semt pazarlarının sadece alışveriş yapılan yerler olmaktan çıkarak daha düzenli, güvenli ve konforlu yaşam alanları haline gelmesini hedeflediklerini belirtiyor. İhtiyaçların tespiti ve önceliklendirme esasına dayalı uygulamalarla benzer yenileme çalışmalarının ilçe geneline yayılması planlanıyor.

ÇUKUROVA BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAK VE KENT GENELİNDEKİ ORTAK...

ÇUKUROVA BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAK VE KENT GENELİNDEKİ ORTAK KULLANIM ALANLARININ STANDARTLARINI YÜKSELTMEK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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