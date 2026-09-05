Bayındır’da bağımsızlık coşkusu: kurtuluşun 104. yılı anıldı

Bayındır’da anma ve törenler:

Bayındır’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenlerle anıldı. Program, Arıkbaşı Şehitliğindeki anma töreniyle başladı; burada Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkanı Davut Sakarsu, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar yer aldı. Şehitler dualarla ve saygı duruşuyla yad edildi.

Törenlerin akışı ve Atatürk anması:

Arıkbaşı Şehitliği’ndeki anmanın ardından program Atatürk Anıtı önünde sürdü. Buradaki törende, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanları anıldı; katılımcılar milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan Sakarsu’nun mesajı:

Belediye Başkanı Davut Sakarsu, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede ilçenin bu önemli gününü "büyük bir gurur, coşku ve heyecanla" kutladıklarını ifade etti. Sakarsu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları vatan yapan tüm şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve sonsuz şükranla andıklarını belirterek, "Kurtuluş günümüz, bağımsızlık meşalemiz kutlu olsun" dedi.

Törenler, anma ve kutlamaların birlik ruhunu pekiştirdiğini gösterdi; etkinlikler katılımcılar tarafından saygı ve duygusallık içinde izlendi.

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