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Bayırköy meclisinde tek CHP'li parti değişikliğine katılmadı

Bayırköy Belde Başkanı Aykut Dilsiz ile dört meclis üyesi CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçti; Yılmaz Şenol 'baba ocağım' diyerek partide kaldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Elif Demir

Bayırköy meclisinde tek CHP'li parti değişikliğine katılmadı

Bayırköy'de belediye meclisinde değişim

Bayırköy Belde Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Yeni Parti'ye katılanlar oldu. Aykut Dilsiz, belde başkanı olarak partisinden ayrılırken, belediye meclisindeki beş CHP'li üyeden dördü de Yeni Parti saflarına geçti.

Bu gelişmelerin aksine, meclisteki bir isim, Yılmaz Şenol, partide kalmayı tercih etti ve kamuoyuna 'Baba Ocağım' ifadesiyle bağlılığını dile getirdi.

meclis dengeleri ve yerel sonuçları:

Belediye meclisindeki 5 kişilik CHP grubunun 4'ünün Yeni Parti'ye katılması, Bayırköy'de yerel siyasetin dengelerini değiştirebilir. Dilsiz ve beraberindekilerin geçişi, yerel yönetim kararlarında yeni bir ittifak dinamiği oluştururken, Şenol'un partide kalması parti içindeki farklı tutumların sürdüğünü gösteriyor.

çevre belediyelerde benzer hareketlilik:

Benzer bir süreç, çevre yerleşimlerde de görüldü; CHP'li Bilecik ve Bozüyük belediye başkanlarının da Yeni Parti'ye geçtiği, bu iki yerde ise belediye meclis üyelerinin tam kadro geçiş sağladığı bildirildi. Bu durum, bölgesel ölçekte parti değişimlerinin yaygınlaştığına işaret ediyor.

Bayırköy'deki ayrışma hem yerel parlamenter ilişkilerde hem de parti tabanında etkiler yaratma potansiyeli taşıyor; gelişmeler, tarafların ilerleyen günlerdeki tutumlarına göre daha net şekillenecek.

BAYIRKÖY BELEDİYESİNDE 1 CHP&#039;Lİ MECLİS ÜYESİ YENİ PARTİ&#039;YE GEÇMEDİ

BAYIRKÖY BELEDİYESİNDE 1 CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ YENİ PARTİ'YE GEÇMEDİ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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