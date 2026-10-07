Bayo'dan uyarı: zor dönemde gol atmak sabır ve takım işi

bayo'nın açıklamaları:

Samsunspor'un Gineli forveti Mohamed Bayo, Trendyol Süper Lig 7. haftasında oynanacak Karadeniz derbisi öncesi antrenman öncesi basın mensuplarına konuştu. Bayo, karşılaşmanın derbi niteliği taşıdığını ve kazanma düşüncesiyle sahaya çıkacaklarını belirtti.

Genç bir takım olduklarını vurgulayan Bayo, zor anların futbolda olabileceğini; ancak milli arada yapılan antrenmanlarla birlik ve beraberlik göstermenin şimdi zamanı olduğunu söyledi. "İnşallah bu birlik ve beraberliği başarabilirsek iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" diyerek takımın moral ve çalışma disiplinine dikkat çekti.

Golle ilgili soruya cevap veren 28 yaşındaki forvet, "Henüz golle buluşamadım. 3 aydır forma giymiyordum" ifadelerini kullandı. Bayo, iyi bir mentaliteyle geri döndüğünü, takım arkadaşlarının kendisine gol atma konusunda yardımcı olacağını umduğunu ve kötü sonuçların olduğu dönemde gol atmanın kolay olmadığını ancak çok çalışacağını açıkladı.

maça ve hedeflere bakış:

Bayo, özellikle taraftar için galibiyeti arzuladıklarını vurguladı ve derbinin zorluklarına rağmen kazanma isteğinin ön planda olduğunu belirtti. Saha performansında bireysel çabaya vurgu yaparken, takımın kolektif oyununa ve milli aradaki hazırlık sürecine duyduğu güveni de yineledi.

antrenman ve kadro durumu:

Samsunspor, milli aradan sonra bu sezon ilk kez tam kadro olarak çalıştı. Milli ara öncesi sakatlıkları bulunan Oskar Ohlenschlger, Jaures Assoumou, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Elayis Tavşan, Elliot William Watt ve Fatih Kaya antrenmanda yer aldı.

Alman teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Futbolcular düz koşu, ısınma hareketleri ve rondo çalışmasının ardından taktik antrenmana geçti; çalışma, hem fiziksel hazırlık hem de maç planı üzerinde yoğunlaştı.

Bayo ve takım arkadaşları, zorlu Trabzonspor randevusu öncesi hem bireysel hem takım olarak hazır olmaya odaklandı. Forvet oyuncusunun vurguladığı gibi, sonuç ne olursa olsun çalışmayı artırmak ve taraftarı memnun edecek bir performans sergilemek öncelik olarak belirlendi.

SAMSUNSPOR'UN GİNELİ FORVETİ MOHAMED BAYO, KÖTÜ SONUÇLAR ALIRKEN VE ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇERKEN, GOL ATMANIN KOLAY OLMADIĞINI ANCAK TAKIM ARKADAŞLARININ DESTEĞİYLE TRABZONSPOR MAÇINDA GOL ATMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ.