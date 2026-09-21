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Bayraklı tünelleri'nde tır yangını kontrol altına alındı

İzmir Bayraklı Tünelleri'nde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiyenin 20 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü; duman tahliyesiyle trafik normale döndü.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayraklı tünelleri'nde tır yangını kontrol altına alındı

Bayraklı tünelleri'nde tır yangını kontrol altına alındı

İzmir Bayraklı Tünelleri'nde Çiğli istikametinde seyir halindeki bir tırda alevler yükseldi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden ekipler, yangını çevredeki araçlara sıçramadan söndürdü.

Müdahale ve tahliye:

Yangın saat 12.33 sıralarında başladı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı Karşıyaka, Çiğli ve Merkez gruplarından arazözler ile temiz hava dolum aracı sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı; tünelde oluşan yoğun duman ise tünelin tahliye sistemi devreye alınarak uzaklaştırıldı.

Son durum ve trafik:

Yaklaşık 20 dakika süren söndürme çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Tır, yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi ve müdahale nedeniyle bir süre durdurulan trafik, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü.

İZMİR BAYRAKLI TÜNELLERİ&#039;NDE SEYİR HALİNDEKİ BİR TIRDA YANGIN ÇIKTI.

İZMİR BAYRAKLI TÜNELLERİ'NDE SEYİR HALİNDEKİ BİR TIRDA YANGIN ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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