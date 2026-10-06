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Bayraklı’da geniş çaplı operasyon: eski başkan Serdar Sandal dahil 45 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında eski başkan Serdar Sandal da dahil 45 şüpheli rüşvet ve ihaleye fesat suçlamasıyla gözaltına alındı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayraklı’da geniş çaplı operasyon: eski başkan Serdar Sandal dahil 45 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile birlikte çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Soruşturma, belediye kaynaklı usulsüzlük iddialarına yönelik yürütülen delil toplama çalışmaları sonucunda genişletildi.

soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma sırasında elde edilen deliller arasında Sayıştay raporları, MASAK raporları ile yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu toplanan bilgi ve belgeler bulunuyor. Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen bu veriler doğrultusunda; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Rüşvet ve İhaleye Fesat Karıştırmak suçlamalarına ilişkin izlerin bulunduğunu değerlendiriyor.

operasyon ve gözaltılar:

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen toplam 48 kişiden, aralarında Serdar Sandal’ın da bulunduğu 45 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler arasında önceki dönem belediye yöneticileri, belediye şirketlerinde görev yapmış personel ile çeşitli şirketlerin yetkili ve sahipleri yer alıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiğini, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi. Gözaltına alınanların ifadelerinin ardından adli sürecin ilerleyeceği belirtildi.

İzmir Bayraklı Belediyesi&#039;nde yolsuzluk operasyonu: Eski başkan Sandal&#039;a gözaltı

İzmir Bayraklı Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu: Eski başkan Sandal'a gözaltı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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