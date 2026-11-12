ocakta bekleyiş: bartın'da 65 madenci maaş ve ikramiye talebiyle üretimi durdurdu

ocakta bekleyiş sürüyor

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı Köyü'nde, Hattat Enerjiye’ye ait maden ocağında çalışan 520 işçiden 65’i vardiya değişimi sırasında ocaktan çıkmayarak üretimi durdurdu. İşçilerin açıklamasına göre talepleri; maaş ve ikramiye alacakları ödenene dek ocaktan çıkmamak yönünde. Sabah ve gündüz vardiyasında başlayan eyleme gece vardiyasından yaklaşık 55 madenci de ocak önünde destek verdi.

sendika devrede: görüşmeler ve güvenlik değerlendirmesi:

Eylem akşam saat 16.00’da başladıktan sonra Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şubesi yöneticileri, firma yetkilileri ve ocak temsilcileri arasında ikna çabaları başlatıldı. Sendika başkanı Emrah Açıkgöz, ocak önünde yaptığı açıklamada işçilerin İş Kanunu gereğince iş bırakma hakkını kullandığını ve güvenlik ile sağlık konularında tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Açıkgöz, "İşçi arkadaşlarımızın ailelerine sesleniyorum. Onların emniyeti, iş güvenliği can güvenliği konularda hiç şüpheleri olmasın. Tüm tedbirler alındı. Durum stabil" ifadelerini kullandı.

talepler, geçmiş ödemeler ve işverenle görüşme süreci:

Açıkgöz, sendika kayıtlarına göre ocakta toplam 520 örgütlü işçi bulunduğunu, yaklaşık 11 gün önce iş bırakma eylemi yapıldığını ve dün bir maaşın yatırıldığını aktardı. İşçilere göre içeride kalan hakları arasında 2 maaş ile 1 ikramiye bulunuyordu. İşverenin, kalan ödemeleri ayın 11’inde yatırabileceklerine dair bir yanıt verdiği, dün yapılan ödemeden sonra bazı işçilerin kısa süreliğine çalışmaya devam ettiği ancak akşam vardiyasının gelmesiyle birlikte içeridekilerin kapatma eylemini sürdürdükleri bildirildi.

Açıkgöz, madencilerin ekonomik sıkıntılarına vurgu yaparak, anlaşma sağlanması halinde kimsenin işten çıkarılmaması gerektiğini belirtti: "İnanın mağduruz. Normalde kimse şu hareketi yapmaz. Hiç kimse kendisini, canlı canlı kuyuya kapatır mı?" dedi. Sendika başkanı, aralarında çocuklarına harçlık veremeyen, okul alışverişini yapamayan babaların bulunduğunu, bunun çalışanlar üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

Sendika yetkilileri, madencilerin taleplerini iletmek üzere firma yöneticileri ve ocak yetkilileri ile görüşmeye gitti. Yaklaşık üç saattir süren ikna ve görüşmelerden henüz net bir sonuç çıkmazken, iş bırakma eylemi ve karşılıklı görüşmeler devam ediyor. Olayın seyrine göre taraflar arasında yeni bir değerlendirme yapılacağı açıklandı.

Durumun takipçisi olunuyor: Hem sendika hem de işveren tarafı, madencilerin sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak hızlı bir çözüm bulma çabası içinde olduklarını iletiyor. İlgili yetkililer görüşmelerin devam ettiğini ve gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI AMASRA ŞUBESİ BAŞKANI EMRAH AÇIKGÖZ, OCAKTAKİ MADENCİLERE DESTEK VEREN DİĞER İŞÇİLERLE DE GÖRÜŞEREK SON DURUM HAKKINDA BİLGİ VERDİ