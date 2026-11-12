Gürsel Aksel'de temkinli başlangıç: Türkiye-Belçika 15'te 0-0

Maçın genel görünümü:

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçta A Milli Futbol Takımı ile Belçika, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçti; skor 0-0 ve maç devam ediyor.

Oyun düzeni ve tempo:

İlk çeyrekte her iki ekip temkinli bir başlangıç yaptı. Topa sahip olma mücadelesi ve orta saha kontrolü ön plandaydı; hücum girişimleri sınırlı kaldı, savunmalar dikkatli yerleşti ve net bir gol pozisyonu oluşmadı.

İlerleyen bölüm için beklentiler:

Karşılaşma, özellikle orta saha mücadeleleri ve set oyunları üzerinden şekillenecek. Her iki takım da kontrollü oyununu koruyup hız ve yaratıcı pas trafiğini artırarak ilk golü arayacak; maç hâlen devam ediyor.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ 5. MAÇINDA A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, İZMİR'DE BULUNAN GÜRSEL AKSEL STADYUMU'NDA BELÇİKA İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.