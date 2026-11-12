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Gürsel Aksel'de temkinli başlangıç: Türkiye-Belçika 15'te 0-0

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Belçika İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşırken ilk 15 dakika golsüz geçti; maç sürüyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 20:32

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gürsel Aksel'de temkinli başlangıç: Türkiye-Belçika 15'te 0-0

Maçın genel görünümü:

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçta A Milli Futbol Takımı ile Belçika, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçti; skor 0-0 ve maç devam ediyor.

Oyun düzeni ve tempo:

İlk çeyrekte her iki ekip temkinli bir başlangıç yaptı. Topa sahip olma mücadelesi ve orta saha kontrolü ön plandaydı; hücum girişimleri sınırlı kaldı, savunmalar dikkatli yerleşti ve net bir gol pozisyonu oluşmadı.

İlerleyen bölüm için beklentiler:

Karşılaşma, özellikle orta saha mücadeleleri ve set oyunları üzerinden şekillenecek. Her iki takım da kontrollü oyununu koruyup hız ve yaratıcı pas trafiğini artırarak ilk golü arayacak; maç hâlen devam ediyor.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP&#039;TAKİ 5. MAÇINDA A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, İZMİR&#039;DE BULUNAN GÜRSEL AKSEL...

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ 5. MAÇINDA A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, İZMİR'DE BULUNAN GÜRSEL AKSEL STADYUMU'NDA BELÇİKA İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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