Körfezden ortak ses: Edremit il olsun talebi güçleniyor

Edremit körfezi'nde ortak deklarasyon

Balıkesir'in Edremit ilçesinin il statüsüne kavuşması hedefi, Edremit Belediyesi öncülüğünde Körfez bölgesinde geniş çaplı bir sivil toplum hareketine dönüştü. Burhaniye Taylıeli Mahallesi'nde BESOB çatısı altında düzenlenen toplantıda, Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'tan gelen 23 esnaf odası başkanı bir araya gelerek ortak bir deklarasyon yayımladı ve süreci yönetecek yapıyı belirledi.

7 kişilik çalışma komisyonu kuruldu:

Toplantıda alınan en kritik karar doğrultusunda, Edremit'in il olması yönündeki lobi ve saha çalışmalarını koordine etmek üzere 7 kişilik bir çalışma komisyonu oluşturuldu. Komisyonun, farklı ilçe oda başkanlarından oluşması ve faaliyetleri ortak bir çatı altında yürütme kararı, talebin yalnızca Edremit'e ait bir beklenti olmadığını, tüm Körfez havzasının ortak gündemi olduğunu vurgulamak üzere planlandı.

ortak deklarasyonda birlik vurgusu:

Zirvenin ardından 23 oda başkanının imzasıyla yayımlanan ortak metinde meselenin siyasi veya bireysel bir beklenti olmadığına dikkat çekildi. Deklarasyonda, "Bizim meselemiz makam değil, memleket meselesidir" ifadesine yer verilerek, amaçlarının Edremit Körfezi'nin geleceği, gelişimi ve hak ettiği değere ulaşması olduğuna işaret edildi. Deklarasyonda Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç oda başkanlarının desteğine teşekkür edildi.

Körfez ilçelerinden geniş katılım sağlandı:

Toplantıya Edremit'ten Berberler Odası Başkanı Metin Koyuncu, Lokantacılar Odası Başkanı Aykut Dürüst, Terziler Odası Başkanı Yüksel Kaplan, İnşaatçılar Odası Başkanı Rasim İz, Şoförler Odası Başkanı Hanifi Şentürk, Oto Tamirciler Odası Başkanı Burhan Turhan, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Alaattin Akçeşme, Bahçıvanlar Odası Başkanı Serkan Serdar, Kahveciler Odası Başkanı Mustafa Aydoğan, Sebzeciler Odası Başkanı Metin Kalaycıoğlu, Bakkallar Odası Başkanı Hakan Uçak ve Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Cemal Taştan katıldı.

Burhaniye'den Berberler Odası Başkanı Şükrü Softa, Şoförler Odası Başkanı Cüneyt Bacak ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hasan Bayram; Havran'dan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hasan Savran, Sebzeciler Odası Başkanı Murat Hançer ve Şoförler Odası Başkanı Fikret Keser; Gömeç'ten Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Fatma Duran; Ayvalık'tan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Sebzeciler Odası Başkanı Elmas Özmen, Şoförler Odası Başkanı Aziz Ciddi ve Altınova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman Bağkazan toplantıda yer aldı.

Edremit Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan girişimin, 23 odanın katılımıyla Körfez genelinde güçlü bir toplumsal tabana yayıldığı ve sürecin artık ortak bir yol haritasıyla karar vericilere taşınacağı vurgulandı. Komisyonun çalışmaları, bölgede ekonomik, tarımsal ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ekseninde ilerleyecek.

EDREMİT, HAVRAN, BURHANİYE, GÖMEÇ VE AYVALIK’TAN 23 ESNAF ODASI BAŞKANI BİR ARAYA GELEREK ORTAK DEKLARASYON YAYIMLADI VE SÜRECİ YÜRÜTECEK 7 KİŞİLİK ÇALIŞMA KOMİSYONU OLUŞTURDU.