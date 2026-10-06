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Bayraklı'da yolsuzluk operasyonu: eski başkan Serdar Sandal da gözaltında

İzmir'de yürütülen soruşturmada önceki Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile birlikte 45 şüpheli, rüşvet ve örgüt suçlamasıyla gözaltına alındı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 08:29

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 08:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayraklı'da yolsuzluk operasyonu: eski başkan Serdar Sandal da gözaltında

İzmir'de belediye merkezli yolsuzluk soruşturması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bir yapılanmaya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma, elde edilen deliller ışığında örgütlü suç iddialarına odaklandı.

soruşturmanın kapsamı:

Soruşturmayı yürüten ekipler, delil toplama sürecinde Sayıştay raporları, MASAK raporları ile yapılan teknik ve fiziki çalışmalardan elde edilen bilgi ve belgeleri esas aldı. Bu çerçevede şüphelere yöneltilen başlıca suçlamalar "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Rüşvet" ve "İhaleye Fesat Karıştırmak" şeklinde sıralandı.

operasyon ve gözaltılar:

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, belediye ve belediye şirketlerinde görev yapmış yöneticiler ile çalışanlar ve çeşitli şirketlerin yetkili ve sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 45 şüpheli operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adres aramaları ve el koyma işlemleri sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmaların devam ettiği ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek gelişmeler olabileceği bildirildi.

ÖNCEKİ DÖNEM BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI SERDAR SANDAL

ÖNCEKİ DÖNEM BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI SERDAR SANDAL

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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