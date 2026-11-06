Bursa’da atıl tekstil fabrikasında yangın paniği

Bursa Osmangazi'de kullanılmayan tekstil fabrikasında yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde uzun süredir atıl durumda olan eski tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen alevler binayı sararken, yükselen dumanlar çevrede paniğe yol açtı.

itfaiye müdahalesi ve söndürme çalışmaları:

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yoğun duman ve alevlere karşın müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.

Olayda can kaybı yaşanmadı, yaralanma bilgisi bildirilmedi. Söndürme çalışmaları sırasında çevredeki vatandaşlarda kısa süreli panik gözlendi.

inceleme ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Geçmişte tekstil fabrikası olarak kullanılan, uzun süredir kullanılmayan binalarda yangın riskleri ve güvenlik önlemleri yetkililerin gündeminde olacak.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve yangının nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından netleşeceğini açıkladı.

BURSA'DA ESKİ FABRİKA BİNASI ALEVLERE TESLİM OLDU