Rektörlük koltuğu tekrar Kaçar'ın: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne dört yıllık atama
Mevcut rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, 7 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tekrar atandı. Atama, üniversitenin idari yapılanmasında dört yıllık yeni dönemi başlatıyor.
Atama süreci ve hukuki dayanaklar:
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 2026/385 sayılı karar kapsamında yayımlandı. Kararda, atamanın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. ve 7. maddeleri gereğince yapıldığı vurgulandı.
Kaçar'ın önceki görevi ve süreleri:
Prof. Dr. Turhan Kaçar, 15 Eylül 2022 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörlüğüne atanmış, görev süresi 14 Eylül 2026 tarihinde sona ermişti. Sürecin ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevine yeniden devam etmesi sağlandı.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE MEVCUT REKTÖR KAÇAR TEKRAR ATANDI
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