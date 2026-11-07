Akyazı’da yamaçtan kopan toprak mahalle yolunu kapattı, ekipler temizlik çalışmalarına başladı

olayın ayrıntıları:

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde etkili olan yağışların ardından yamaçtan kopan büyük miktardaki toprak kütlesi, Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini birbirine bağlayan güzergaha sürüklendi ve ulaşımı tamamen kesti. Bölgedeki kayma sonucu yol güvenliğinin sağlanamaması üzerine güzergah trafiğe kapatıldı.

Olayın meydana geldiği alan, ekiplerin planlı müdahalesi öncesinde hem kara hem yaya ulaşımı için risk oluşturuyordu; kaymanın boyutu ve taşınan malzemenin yoğunluğu nedeniyle bölge havadan görüntülendi ve ön inceleme yapıldı.

belediyenin müdahalesi:

İhbarın ardından harekete geçen Akyazı Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle olay yerine sevk edildi. Ekipler, yola kayan toprak tabakasının kaldırılması, stabilize edilmesi ve güzergahın yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışmalara başladı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan çalışmayla ilgili, 'Ekiplerimiz bölgede çalışmalara başladı. Büyük bir toprak kütlesinin kayması nedeniyle yolumuz bir süre daha ulaşıma kapalı olacak. Önceliğimiz, hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamak. Toprağın kaldırılması ve yolun güvenli hale getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan bu süreçte alternatif güzergâhları kullanmalarını rica ediyorum' ifadelerini kullandı.

ulaşım durumu ve vatandaşlara uyarı:

Belediye yetkilileri, hasarın tamamen ortadan kaldırılmasına kadar söz konusu yolun ulaşıma kapalı kalacağını belirtti. Vatandaşlardan, çalışmalar tamamlanana dek alternatif güzergahları kullanmaları ve çalışma alanına yaklaşmamaları istendi.

İş makinelerinin yürüttüğü temizlik ve güvenlik çalışmaları sürerken, yetkililer bölgedeki durumu yakından takip ediyor ve gerekli önlemleri aşamalı olarak uygulamaya devam edeceklerini açıkladı.

AKYAZI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR SONRASINDA MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANAN MAHALLE YOLUNDA AKYAZI BELEDİYESİ EKİPLERİNCE TEMİZLİK VE AÇMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI. TOPRAK KAYMASI YAŞANAN BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.