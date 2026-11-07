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Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi rektörlüklerine yeni atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erciyes Üniversitesi'ne Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Kayseri Üniversitesi'ne Prof. Dr. Recep Ulucak atandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 00:14

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi rektörlüklerine yeni atamalar yapıldı

atanan rektörler:

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erciyes Üniversitesi (ERÜ) rektörlüğüne Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç atandı.

Aynı kararnamede Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) rektörlüğüne ise Prof. Dr. Recep Ulucak getirilmesi kararlaştırıldı.

kararnamenin etkisi:

Yapılan atamalar, her iki üniversitenin rektörlük kadrolarında resmi değişiklikleri işaret etmektedir ve ilgili mercilerce ilan edilmiştir.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) REKTÖRLÜĞÜNE PROF. DR. KUDDUSİ ERKILIÇ ATANIRKEN, KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ...

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) REKTÖRLÜĞÜNE PROF. DR. KUDDUSİ ERKILIÇ ATANIRKEN, KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYÜ) REKTÖRLÜĞÜNE İSE PROF. DR. RECEP ULUCAK ATANDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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