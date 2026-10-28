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Osmangazi'den 29 ekim mesajı: birlik, özgürlük ve gelecek vurgusu

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünde birlik, bağımsızlık ve Atatürk'ün mirasına sahip çıkma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Serkan Varol

Osmangazi'den 29 ekim mesajı: birlik, özgürlük ve gelecek vurgusu

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın 29 Ekim mesajı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajla vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Aydın, mesajında birlik ve beraberlik ruhunun korunmasının önemine vurgu yaptı.

Atatürk'ün mirasına dikkat çekildi:

Başkan Aydın, Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyetin kuruluşunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kararlı mücadeleye bağladı. Cumhuriyetin milletin azim ve fedakârlığının eseri olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkmanın ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmanın gerekliliğini ifade etti.

Birlik, sorumluluk ve günümüz koşulları:

Mesajında Atatürk'ün sözlerine de yer veren Aydın, 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' ifadesini anımsattı ve genç kuşaklara düşen sorumluluklara dikkat çekti. Aydın, ayrıca 'Cumhuriyeti biz durduk yere kazanmadık, ülkenin her yerinde kırmızı kanımızı döktük, gerekirse tekrar dökmeye hazırız' sözünü hatırlatarak içinde bulunulan coğrafi ve siyasi koşullar karşısında dayanışmanın önemine işaret etti.

Konuşmasını, Atatürk'ün 'İlelebet Türkiye Cumhuriyeti payidar kalacaktır' ifadesiyle tamamlayan Başkan Aydın, silah arkadaşları ve şehitleri saygıyla anarak Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümünü kutladı.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 103’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ...

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 103’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA VATANDAŞLARIN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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