Bayram öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

bayram arifesinde trafik durumu:

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi, öğleden sonra başlayan resmi tatille birlikte şehir genelinde trafik yoğunluğu yükseldi. Resmi verilere göre saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

yoğunluğun görüldüğü noktalar:

Yoğunluğun özellikle Mecidiyeköy E-5 Ankara ve E-5 Edirnekapı istikametlerinde göze çarptığı bildirildi. Bu güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu ve trafik akışında belirgin yavaşlama yaşandı; olaylar görüntülendi.