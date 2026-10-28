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Hasta haklarının odağa alındığı gün: ERÜ hastanelerinde bilgilendirme standı

26 Ekim Hasta Hakları Günü'nde ERÜ Hastaneleri'nde hasta hakları ve sorumlulukları için stant açıldı, broşür dağıtımı yapıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hasta haklarının odağa alındığı gün: ERÜ hastanelerinde bilgilendirme standı

etkinlik ve amaç:

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler girişinde Hasta Hakları Birimi tarafından bir bilgilendirme standı açıldı. Etkinlik, hasta hakları konusunda farkındalık artırmayı ve hastaların haklarına ilişkin bilgiye erişimini kolaylaştırmayı amaçladı.

katılımcılar ve organizasyon:

Stanta, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Serap Doğan, Hastaneler Başmüdürü Özcan Özyurt, Hastane Müdürü Aydemir Kayabaşı, Hasta Hakları Birim Sorumlusu İbrahim Barın ile Hasta Hakları Birimi çalışanları katıldı.

bilgilendirme içeriği:

Standta birim ekipleri tarafından hasta ve hasta yakınlarına Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında yer alan başlıklar hakkında kısa açıklamalar yapıldı. Açıklanan konular arasında sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı, sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı, hasta haklarının korunması, tıbbi müdahalede hastanın rızası, tıbbi araştırmalar, diğer haklar, sorumluluklar ve hukuki korunma yolları ile son hükümler yer aldı.

hedef kitle ve dağıtılan materyaller:

Gevher Nesibe Hastanesi ve Acil Servisi ile birlikte Yılmaz-Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi, Semiha-Asım Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi, Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji- Onkoloji Hastanesi, Mustafa Eraslan-Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi ile KANKA Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanelerine başvuran hasta ve hasta yakınları, kliniklerde tedavi gören hastalar ve sağlık çalışanları bilgilendirildi; Hasta Hakları ve Sorumlulukları Broşürü dağıtıldı.

vurgulanan amaç ve beklenti:

Etkinlikte amaç, hasta haklarına ilişkin bilgi akışını kolaylaştırmak ve sağlık hizmetlerinde iletişimi güçlendirmek olarak belirtildi. Hasta Hakları Birimi'nin düzenlediği bu tür çalışmaların, hakların korunması ve bilinçli hasta katılımı açısından süreklilik taşımasının önemi vurgulandı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ&#039;NDE &quot;26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ&quot; DOLAYISIYLA...

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ'NDE "26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ" DOLAYISIYLA, HASTA HAKLARI BİRİMİ TARAFINDAN HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA HASTA, HASTA YAKINLARI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİLGİLENDİRME STANDI AÇILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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