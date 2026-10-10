Bayrampaşa hal yolu'nda seyir halindeki otobüste alev alarmı

Olayın gelişimi:

Bayrampaşa Hal Yolu üzerinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün arka bölümünü kapladı ve çevrede yoğun duman oluştu.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Görüntüler ve tanıklar:

Otobüsün arkasından alevlerin yükseldiği anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde alevlerin kısa sürede yayıldığı ve itfaiyenin müdahalesinin hemen ardından söndürme işleminin gerçekleştirildiği görülüyor.

Yetkililer tarafından olayın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bayrampaşa’da yolcu otobüsünün arka kısmında yangın meydana geldi