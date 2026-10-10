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Bayrampaşa hal yolu'nda seyir halindeki otobüste alev alarmı

Bayrampaşa Hal Yolu'nda seyir halindeki yolcu otobüsünün arka kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; olay anları görüntülendi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 18:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayrampaşa hal yolu'nda seyir halindeki otobüste alev alarmı

Olayın gelişimi:

Bayrampaşa Hal Yolu üzerinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün arka bölümünü kapladı ve çevrede yoğun duman oluştu.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Görüntüler ve tanıklar:

Otobüsün arkasından alevlerin yükseldiği anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde alevlerin kısa sürede yayıldığı ve itfaiyenin müdahalesinin hemen ardından söndürme işleminin gerçekleştirildiği görülüyor.

Yetkililer tarafından olayın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bayrampaşa’da yolcu otobüsünün arka kısmında yangın meydana geldi

Bayrampaşa’da yolcu otobüsünün arka kısmında yangın meydana geldi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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