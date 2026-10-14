Sultangazi'de sağanak sonrası rögarı açmak için boynuna kadar suya giren belediye işçisi kamerada

Sultangazi'de selin etkilediği yol

Sultangazi Habibler Mahallesi Yayla Yolu'nun bir bölümü, sağanak yağışın ardından göle döndü. Belediye ekipleri bölgeye intikal ederek çalışma başlattı; bazı vatandaşlar ise duvar üzerine çıkarak daha yüksek noktadan geçiş sağladı.

işçinin suya girip rögar kapağını açma çabası:

Görüntülerde bir belediye işçisi boynuna kadar suya girerek rögar kapağını açmaya çalışıyor. Aynı sırada bir kepçeyle çalışma yürütülürken, çevredekilerin ve ekiplerin müdahalesi kameraya yansıyor. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ekiplerin müdahalesi ve bölgedeki durum:

Belediye ekipleri suyun tahliyesi ve rögarların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Görüntüler, yağış sonrası altyapı sorunlarının ulaşımı nasıl etkilediğini ve yerinde müdahale gerektiren durumları gözler önüne seriyor.

SULTANGAZİ'DE GÖLE DÖNEN YOLDA BOYNUNA KADAR SUYA GİREN BELEDİYE İŞÇİSİ RÖGARIN KAPAĞINI AÇMAYA ÇALIŞTI