Belediye işçisi sırtına aldığı öğrenciyi selden karşıya taşıdı

Sultangazi'de yağış yolları suyla doldurdu:

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Habibler Mahallesi Yayla Yolu göle döndü. Yolda bir hafriyat kamyonu da su nedeniyle hareket edemez hale geldi ve bölgedeki ulaşım aksadı.

Öğrenciler korkuluklara çıkarak ilerlemeye çalıştı:

Yoldan güvenle geçemeyen iki öğrenci, su birikintisinin içinden yürümek yerine yol kenarındaki korkuluklara tırmanarak ilerlemeye çalıştı. Korkuluklara tutunarak dengede kalmaya çalışan öğrenciler, çevredeki durumu görenlerin dikkatini çekti.

Belediye ekipleri müdahale etti:

Bölgeye gelen belediye ekipleri kısa sürede öğrencilerin bulunduğu noktaya ulaştı. Ekiplerden bir belediye işçisi, öğrencilerden birini sırtına alarak suyun içinden güvenli tarafa geçirdi ve diğer öğrencilere de ekipler yardım etti.

Olay sırasında yerel ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde mahsur kalanlar yoldan uzaklaştırıldı ve bölgedeki çalışmalar devam etti.

İSTANBUL'UN SULTANGAZİ İLÇESİNDE SELE DÖNEN YOLDAN GEÇEMEYEN İKİ ÖĞRENCİ, DUVARA ÇIKARAK İLERLEMEYE ÇALIŞTI. BU SIRADA YARDIMA KOŞAN BELEDİYE İŞÇİSİ, ÖĞRENCİLERDEN BİRİNİ SIRTINA ALARAK YOLDAN GEÇİRDİ.