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Bayrampaşa'da araçta 486 kilo 450 gram pregabalin ele geçirildi, dört şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Bayrampaşa'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta 486 kilo 450 gram pregabalin ele geçirildi; 4 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayrampaşa'da araçta 486 kilo 450 gram pregabalin ele geçirildi, dört şüpheli gözaltına alındı

operasyon detayları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa ilçesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir araca operasyon düzenledi. Operasyon ilk aşamada araçta bulunan bir şüphelinin yakalanmasıyla sonuçlandı.

Araçta yapılan aramada toplamda 486 kilo 450 gram pregabalin ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin miktarı ve türü, yürütülen soruşturmada önemli delil olarak kayda geçti.

soruşturmanın seyri:

Ekiplerin olayla ilgili soruşturmayı derinleştirmesi ve bağlantıları takip etmesi üzerine, operasyonla ilişkili olduğu belirlenen üç şüpheli daha tespit edilerek düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı. Böylece toplam dört kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlemler başlatıldı ve emniyetteki çalışmaların devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ele geçirilen maddelerle ilgili incelemeler sürüyor.

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Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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