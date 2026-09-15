Tavas'ta Yorga için ortak akıl toplantısıyla mahalle ihtiyaçları belirlendi

Toplantı ve katılımcılar:

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık belediye şube müdürleriyle birlikte Yorga Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek halk toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, mahalle düzeyindeki beklenti ve taleplerin doğrudan dinlenmesi ile yapılması planlanan çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla düzenlendi.

Toplantının gündemi:

Görüşmelerde mahallede öncelikli görülen altyapı, düzenleme ve sosyal ihtiyaçlar ile ilgili talepler ele alındı. Katılımcılar projelere ilişkin önerilerini iletirken, belediye yetkilileri de muhtemel uygulama adımlarını ve takip süreçlerini paylaştı. Toplantı sırasında yapılması planlanan projelerin önceliklendirilmesi ve kaynakların verimli kullanımı üzerinde duruldu.

Başkanın değerlendirmesi:

Toplantı sonrası açıklama yapan Kadir Tatık, mahalle halkının doğrudan görüşlerini aldığı süreçlerin önemine vurgu yaptı. Başkan Tatık, "Yorga Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek halk toplantımızı gerçekleştirdik. Mahallemizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini vatandaşlarımızdan doğrudan dinledik. Yorga’mız için yapılabilecek çalışmaları hep birlikte değerlendirdik. Katılım sağlayan, görüş ve önerilerini bizlerle paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Birlikte dinliyor, birlikte çalışıyor, Tavas’ımızı birlikte büyütüyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, toplantıda aktarılan öncelikli taleplerin kayıt altına alındığını ve değerlendirme sonrası uygulanabilir proje adımlarının takip edileceğini bildirdi. Mahalle sakinleri ile sürdürülecek iletişimin, planlama ve uygulama süreçlerinde ortak aklı güçlendireceği vurgulandı.

TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK, YORGA MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELEREK MAHALLENİN İHTİYAÇ, TALEP VE BEKLENTİLERİNİ DİNLEDİ. TOPLANTIDA HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN PROJELER DE DEĞERLENDİRİLDİ.