Yüksekova'da Adaklı köyünde hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç kız için soruşturma

Olay yeri ve ilk müdahale:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde yaşayan 20 yaşındaki Beyza Serdar, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Hastane süreci ve soruşturma:

Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serdar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından resen soruşturma başlatıldı.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNAN 20 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ.