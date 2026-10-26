Bayrampaşa'da İSKİ çalışmasında çöken boşluğa düşen işçi vefat etti

Olayın ayrıntıları:

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında, İSKİ personeli Ali Demirci (36) dengesini kaybederek boru hattı boşluğuna düştü. Çalışma alanında toprak ile demir hat arasına sıkışan Demirci ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yürütülen kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra sağlık ekiplerine teslim edildi; kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Müdahale ve soruşturma:

Olay sonrası bölgeye gelen ekipler tarafından sahada yapılan müdahaleler ve kurtarma süreci tamamlandı. Olay, iş kazası olarak değerlendiriliyor ve polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı tahkikat sürüyor. Yetkililer, çalışmanın yürütüldüğü alan ve kazanın oluş şekliyle ilgili incelemeleri sürdürüyor.

Görgü tanığının ifadeleri:

Mahalle sakinlerinden Kenan Akın, saat 19.00 sıralarında bağırış duyduğunu belirterek, bir kişinin 'Kaç ağabey' diye bağırdığını, bağıranın kafasını aşağı tuttuğunu ve her iki kişinin de çalışanda olduğunu ifade etti. Akın, bölgede uzun zamandır altyapı çalışması yapıldığını ve çalışmaların trafik düzenini etkilediğini söyledi.

İSKİ tarafından yürütülen çalışmalarda yaşanan bu can kaybı, bölgedeki iş güvenliği uygulamaları ve çalışma koşullarına ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi. Polis soruşturması tamamlandığında, olayın oluş nedenine ilişkin daha ayrıntılı bilgiler paylaşılacak.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA'DA İSKİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARI SIRASINDA DENGESİNİ KAYBEDEREK BORU HATTI BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.